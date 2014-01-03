AKP'li vekil oğlunu evlendirdi, gelin altınları taşıyamadı

AKP Şanlıurfa Millitvekili Seyit Eyüpoğlu’nun oğlu Ömer Eyüpoğlu ile Endüstri mühendisi Derya Gülel, Ankara ATO Congresium’da düzenlenen düğünle dünya evine girdi. Düğüne TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, AKP, MKYK üyesi Abdülkadir Aksu’nun yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Halay çeken davetlilerin üzerine dolarların yağdırıldığı düğünde, geline yüklü miktarda altın takıldı.

Damadın şahitliğini Meclis Başkanı Cemil Çiçek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, AKP İstanbul Milletvekili Abdülkadir Aksu ve AKP Elazığ Milletvekili Necati Çetinkaya yaptı.

Evlilik cüzdanını geline teslim eden TBMM Başkanı Cemil Çiçek, genç çifti tebrik edip mutluluk diledi. Yöresel türkülerin söylendiği düğünde Abdülkadir Aksu ile Elazığ Milletvekili Necati Çetinkaya, davetlilerle birlikte halay çekti, Çetinkaya, yerel sanatçının söylediği türkülere eşlik etti. Söylenen türkülerin ardından Cemil Çiçek’in milletvekili Çetinkaya’ya yaptığı espri ise renkli anların yaşanmasına neden oldu.

Düğüne katılan davetliler, halay çekenlerin üzerine dolar atmak için birbirleriyle yarıştı. Atılan dolarları, görevliler topladı. Gelin ve damada yüklü miktarda altın takıldı.