AKP'li vekil: Melih Gökçek, yarın istifa edecek

AKP Erzurum Milletvekili Orhan Deligöz, istifası istenen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in yarın (24 Ekim 2017) istifa edeceğini öne sürdü.

Habertürk TV'de katıldığı canlı yayında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın istifasını istediği belediye başkanları arasında yer alan Gökçe'e ilişkin açıklamalarda bulunan Deligöz, "Gökçek'in önümüzdeki salı günü istifasını vereceğini biliyorum. Bunu da kamuoyunu söylüyorum" dedi.

"En iyi mücadele eden belediye başkanıydı"

Orhan Deligöz, Gökçek için "AK Parti'nin rakipleriyle özellikle de CHP ile en iyi mücadele eden AK Partili belediye başkanıydı" ifadesini kullanırken, "Ancak Cumhurbaşkanımızın öngördüğü metal yorgunluğunu kabul etmeliyiz. Bu bir bayrak yarışıdır" dedi.

Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek'in sahibi olduğu Beyaz TV'nin sunucusu Tahir Sarıkaya da daha önce canlı yayında "Gökçek önümüzdeki günlerde istifasını verecek. Direndiği falan yok" demişti.