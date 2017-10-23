"Gökçek rant için direniyor"

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in istifa için 10 Kasım’a kadar süre istediğini belirterek, “Gökçek, ranttan vazgeçemiyor. Çıtayı yükseltti ve istifa tarihi olarak 23 Nisan’ı gösterdi. Bu süre içinde zaman kazanmak ve ihaleleri bitirmek istiyor” iddiasında bulundu.

Yarkadaş, Gökçek’in siyasi deneyimine dayanarak zaman kazanmaya ve konjonktürü kendi lehine çevirmeye çalıştığını belirterek, “Siyasette 24 saat bile uzun bir süredir sözü önemli... Gökçek istifa sürecini zamana yaymaya ve olan biteni görerek ona göre tavır almaya çalışıyor” dedi.

Gökçek’in bu süre zarfında, önceden planladığı ihale ve arsa satışlarını da tamamlamak istediğini belirten Yarkadaş, “Şu sıra 41 parsel arsa var. Onları da satmak istiyor. Ancak turbun büyüğü ise heybede değil ‘torba’da” görüşüne yer verdi.

Cumhuriyet'in haberine göre, Gökçek’in şu an TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülen 140 maddelik torba yasaya eklettiği bir “ihale” maddesinin yasalaşmasını beklediğini belirten Yarkadaş, şunları söyledi:

"Zaman kazanmak istiyor"

“AKP’li Melih Gökçek, ranttan vazgeçemiyor. Torba Yasa’ya Atatürk Orman Çiftliği’nin Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne devrini 10 yıldan 30 yıla çıkaran bir madde koydurdu. Bu madde yasalaştığı takdirde, bir milyar dolarlık bir rant ortaya çıkacak. Gökçek, kamuoyunun ANKA PARK olarak bildiği bu projenin ihalesini de yapabilmek için zaman kazanmak istiyor. AKP bu maddeyi çıkarırsa, hepsi zan altında kalır. 140 maddenin 132’sini komisyondan geçirdiler. ANKA PARK maddesini atladılar. Ancak Gökçek de bir yandan bastırıyor ve AKP’li vekillere ‘Maddeyi geçirin’ diyor. Komisyon son kez pazartesi günü toplanacak. Bakalım Gökçek’in mi yoksa Recep Tayyip Erdoğan’ın mı dediği olacak? Belli ki; Gökçek’in AKP içindeki lobisi de güçlü... İstifası istenen Gökçek, bırakın istifa etmeyi, Meclis’ten yasa çıkartıyor...”

TBMM Güvenlik ve ve İstihbarat Komisyonu Üyesi de olan Yarkadaş, MİT ve MASAK’ın 'FETÖ’nün mali kaynaklarına ilişkin kapsamlı bir çalışma yürüttüğüne de dikkat çekerek, “Mali kaynağa ilişkin yapılan çalışmalarda oklar AKP’li belediyeleri gösterince, Saray istemeye istemeye düğmeye basmak zorunda kaldı. Kamuoyuna gerçeği söylemek yerine ‘metal yorgunluğu’ kavramıyla gerçeğin üstünü örtmeye çalıştılar” dedi.

AKP’li 59 belediye başkanının soruşturma kapsamına alındığını belirten Yarkadaş, “Bu liste daha da uzayacak. Belediye meclis üyeleri de mercek altına alınacak. İmar planları ve ihalelere ilişkin kapsamlı bir çalışma yürütülecek. AKP bu belediye başkanlarını istifa ettirerek, hasarı en aza indirgemeye çalışıyor” görüşünü savundu.

"Suç varsa gizlemeyin"

AKP’li başkanların istifa etmemesindeki temel etkenin “başkanlıktan düştükten sonra hapse atılma korkusu” olduğunu belirten Yarkadaş, AKP’ye de çağrı yaptı. Yarkadaş, “İşi uzatmayın... Nurettin Sözen modelini uygulayın. Sözen İSKİ’de rüşvet aldığına inandığı bürokratını savcılığa şikâyet etmişti. Suç varsa gizlemeyin... Suçu gizlemek de suç işlemek anlamına gelir” dedi