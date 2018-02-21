AKP'li vekil: İnanın Yozgat'ı kıskanıyorlar...

AKP Yozgat Milletvekili Ertuğrul Soysal, AKP Yozgat İl Başkanlığı tarafından düzenlenen toplantıda, "Biz Meclis'te etrafımızdaki milletvekillerinin taarruzuna maruz kalıyoruz. Kıskanıyorlar. Yav bu Yozgat ne oldu, nereye gidiyor diyorlar. Havaalanı, hızlı tren, işte odur, budur bir sürü yatırım aldı. İnanın bizi kıskanıyorlar" dedi.

AKP Yozgat İl Başkanlığı tarafından Şubat ayı İl Danışma Meclis Toplantısı yapıldı. Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilen toplantıya AK Parti Yozgat Milletvekilleri Yusuf Başer ve Ertuğrul Soysal, Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, AKP İl Başkanı Celal Köse, ilçe ve belde belediye başkanları ile çok sayıda partili katıldı.

Toplantıda konuşan AKP Yozgat Milletvekili Ertuğrul Soysal, "Biz Meclis'te etrafımızdaki milletvekillerinin taarruzuna maruz kalıyoruz. Kıskanıyorlar. Yav bu Yozgat ne oldu, nereye gidiyor diyorlar. Havaalanı, hızlı tren, işte odur, budur bir sürü yatırım aldı. Bu neyin nesidir diyorlar. İnanın bizi kıskanıyorlar. Bakın son on yılda Yozgat'ta çok şey değişti. 11 katrilyon hizmet aldık. Maddi, manevi kalkınmaya Yozgat çok müsait. Liderimiz de Yozgat'ı çok seviyor. Onun önemsediğinin en büyük işareti de, büyükşehirlerde kurulmasını hayal ettiğim dediği şehir hastanesinin ilkini Cumhurbaşkanımız Yozgat'a hediye etti. Bakın küçük şehir Yozgat, Büyükşehir yatırımını ilk alan da Yozgat. Bu ayrıcalıktır. Bu Yozgat'ın önemsendiğinin göstergesidir. Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız ve Bakanlar Kurulu Yozgat'a önem veriyor. Yozgat'ın bir dediği iki edilmiyor. Bugün ne dediysek hepsi oldu" ifadelerini kullandı.