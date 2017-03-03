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Politika

AKP'li vekil: Hakkımda çıkan haberler yalandır, bu video da kanıt!

AKP'li Gündoğdu'nun, sendika temsilcisine söz hakkı vermediği iddia edilmişti

03 Mart 2017 17:27

AKP Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu yerel basında, Ordu'da düzenlenen Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Toplantısı’nda, fındık fiyatıyla ilgili söz almak isteyen Tüm Köy Sen İl Temsilcisi Zekayi Sağra'yı konuşturmadığı haberleri üzerine, kişisel Twitter hesabından "Yalan haber ve iftiraya cevap" başlığıyla, söz konusu tartışmanın videosunu paylaştı.

AKP'li Gündoğdu, 3 gün önce Ordu’da Altınordu Ziraat Odası’nda düzenlenen ‘Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu’ toplantısına katıldı. Toplantıda, Tüm Köy Sen Ordu Temsilcisi Zekayi Sağra, düşen fındık fiyatlarıyla ilgili basına açık bölümde söz almak isteyince kendisine müdahalede bulunulduğunu iddia etti. 

AKP'li vekilin paylaştığı video şöyle:

"Olayı çarpıtarak benim konuşturmadığımı iddia etmesi yalandır"

Kendisiyle ilgili yerel basında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını savunan milletvekili Metin Gündoğdu, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak şunları söyledi:

“Bir gazete olayı çarpıtarak yansıtmıştır. Olayda şahsıma ithaf edilen 'konuşturmadı' ibaresi hiçbir şekilde doğru değildir. Toplantıyı provoke etmek amacıyla orada bulunan sözde bir sendikacı, ne toplantı usulü, ne edep, ne de asgari saygı kurallarına riayet etmeden bir kısım hezeyanlarda bulundu. Her kesimden hemşehrilerimin temsilcisi olarak bu şahsa da söz verdirmeme rağmen, olayı çarpıtarak benim konuşturmadığımı iddia etmesi yalandır. Bu olay tamamen provokatif bir eylemdir. Şahsımda bir fındık üreticisi olarak fındığa kesin, kalıcı bir çözüm bulmak için üzerimize düşeni var gücümüzle yerine getirmeye çalışıyoruz” ifadesini kullanarak toplantıya ilişkin tartışmanın videosunu paylaştı.
 

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