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Murat Menteş'in imza günü Erdoğan'ı eleştirdiği için mi iptal edildi?

AKP'li Üsküdar Belediyesi eski Yeni Şafak yazarı Murat Menteş’in imza gününü iptal etti

17 Şubat 2015 18:46

Eski Yeni Şafak yazarı Murat Menteş’in 21 Şubat günü Üsküdar Kitap Fuarı'nda yapacağı söyleşi ve imza günü iptal edildi. İptal kararının gerkçesinin Menteş’in son dönemde AKP’yi ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yönelik eleştirilerin yattığı iddia edildi.

Zaman'ın haberine göre, Üsküdar Belediyesi, yazar Murat Menteş’in imza gününe ilişkin iptal kararını Twitter adresinden de duyurdu. AKP’yi Üsküdar Belediyesi iptale ilişkin gerekçe bildirilmezken kitabın basıldığı yayınevinden sert bir açıklama yapıldı. April Yayıncılık’tan yapılan açıklamada, “Aylar önce yapılan bir konuşmanın belirli bölümlerini cımbızlayarak sosyal medyada paylaşan art niyetli kişilerin tahriklerine kapılarak, yazarımız Murat Menteş’in imza gününü iptal eden Üsküdar Belediyesi Kitap Fuarı’na yazarımız Tuna Kiremitçi de katılmayacaktır.  İfade özgürlüğü engellenemez” denildi.

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