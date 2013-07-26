Murat Menteş, Yeni Şafak'tan ayrıldı

Yeni Şafak yazarı Murat Menteş, Yeni Şafak'taki köşesinden gazeteden ayrıldığını duyurdu. Gezi Parkı eylemlerinin toplumu kutuplaştırdığını belirten Murat Menteş, eylemler sürecinde hem 'darbeci' hem de 'çapulcu' olarak nitelendirildiğini ifade etti.



Murat Menteş'in Yeni Şafak'ta yayınlanan son yazısının ilgili kısmı şöyle:



2009'da Ayşe Arman hakkında sert sözler söyledim.

Bir yazı dizisi hazırlamıştı.

O günün atmosferinde, bana itici görünmüştü.

Gelgelelim, kantarın topuzunu cidden kaçırmış, ölçüsüz davranmışım.

Tutarlılık adına bir hataya bağlı kalmak, daha büyük bir hatadır.

Şimdi, hiçbir kadının, o günkü katı üslubumla hitap edilmeyi ve eleştirilmeyi hak etmediğini düşünüyorum.

Allah'a ısmarladık

Gazete yazarlığını bırakıyorum. Bu sondu.

Köşe yazarlığına, Yayın Yönetmenimiz İbrahim Karagül'ün davetiyle başladım.

Biliyorum ki Karagül, birçok tepkiyi benim namıma göğüsledi ve beni müdafaa etti.

Onun şahsında, tüm iş arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

Ve tabii ki size, kıymetli okur, şükranlarımı sunuyorum.

İyiydi be. Ha?

Allah'a ısmarladık.

Ne olmuştu?

Murat Menteş Hurriyet Gazetesinden Ayşe Arman'a 3 gün önce röportaj vermişti. Menteş röportajında "Hazza allerjimiz var" demişti.

Menteş'in bu röportajı üzerine Yeni Şafak gazetesinin bri diğer yazarı Ömer Lekesiz köşesinde Menteş'i eleştirmiş, Menteş için "Avcı yazar, sadece ideolojilerin değil dinin de hükmünün bittiğine inanmakla birlikte pazar şatları ve hinterland sorunu nedeniyle duruma göre solcu, sağcı, İslamcı, liberal, anti-empeyalist, kapitalist, materyalist, spritüalist, amerikancı, oryantalist, özgürlükçü, devrimci, muhafazakar vb. vasıfları -bazen birini bazen birkaçını birden- benimsemeyi seçer ve bundan dolayı bir rahatsızlık, bir çelişki de duymaz" ifadelerine yer vermişti.

Bu yazının ardından Menteş ile Lekesiz arasında geçen telefon konuşmasında tarafların tartışığı, Menteş'in Lekesiz'e "Ben boksörüm bundan sonra benden kork" dediği belirtilmişti.