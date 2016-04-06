AKP'li Ünal'dan "Aile Bakanı birilerinin önüne yatmış vaziyette" diyen Kılıçdaroğlu'na: Alkolü fazla kaçırmış

AKP Ankara Milletvekili Aydın Ünal, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu için "Birilerinin önüne yatmış vaziyette" diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. "Öyle tahmin ediyorum ki, alkol alarak kürsüye çıkıyor. Bu sefer herhalde alkolü fazla kaçırmış" ifadelerini kullanan Ünal, "Bu çok edepsizce bir ifade. Kavgada ve savaşta söylenecek bir ifade değil. Bar bile demiyorum pavyon ağzıyla konuşuyor” dedi.

A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulunan Ünal şöyle konuştu:

"Kılıçdaroğlu'nun sözleri terbiyesizlik, edepsizlik. Öyle tahmin ediyorum ki; alkol alarak kürsüye çıkıyor. Bu sefer herhalde alkolü fazla kaçırmış. Genel Başkan olduğu günden beri hakaret içerikli bir dil kullanıyor. Özellikle Sema Ramazanoğlu için kullandığı ifadeler çok edepsizce. Kavgada ve savaşta söylenecek bir ifade değil. Bar bile demiyorum pavyon ağzıyla konuşan bir genel başkan” dedi.

Ünal, gazetecinin Kılıçdaroğlu’nun alkollü kürsüye çıkmasının bir bilgiye dayalı olup olmadığı sorusuna medyaya yansıyan fotoğrafları hatırtarak yanıt verdi.

AKP Denizli Milletvekili Cahit Özkan ise, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, Kılıçdaroğlu'nun sözlerinin, TCK'ya göre suç olduğunu söyledi. “Siyaseten etik kurallarına aykırıdır. Açık bir tacizdir. Tüm kadınları hedef almaktadır. Sayın Genel Başkan'ın kızları, eşi ve tabii ki annesi yaşıyor olsaydı annesini de derinden üzecek bir ifadedir" diyen Özkan, "Hiçbir vicdana yakışmayacak kadar seviyesiz, aşağılık sözlerdir. Bir kadına, bir anneye böylesine seviyesiz bir söz söylemenin hiçbir ahlaki, dini, içtimai, sosyal bir açıklaması olamaz” ifadelerini kullandı.

Özkan, "RTÜK'ün, Kemal Kılıçdaroğlu, televizyona çıktığı esnada ekranda, 'olumsuz örnek oluşturabilecek davranışlar, cinsellik ve artı 18 yaş' logolarıyla izleyicilere uyarı yapması gerektiğini düşünüyoruz".