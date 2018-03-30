AKP'li Tayyar'ın "Gaziantep'te çok ciddi 'FETÖ' borsası var" iddiasına soruşturma

AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar’ın, “'FETÖ' borsası kuruldu, itirafçı adı altında iş adamları serbest bırakılıyor” iddiası ile ilgili olarak Gaziantep Savcılığı soruşturma başlattı.

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Hürriyet'te yer alan habere göre, Gaziantep Savcılığı soruşturma kapsamında Tayyar’ın tanık olarak ifadesinin alınması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına talimat yazısı yazdı. Ankara Savcılığının da önümüzdeki günlerde Tayyar’ın ifadesine başvuracağı öğrenildi.

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AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, Beyaz TV'de yayınlanan 'Dinamit' isimli programda "Gaziantep'te çok ciddi 'FETÖ' borsası var. Milyon dolarlar dönüyor. Ben bunu söylüyorum. Evet. İtirafçı adı altında iş adamlarını serbest bırakıyorlar. Türkiye'nin birçok yerinde var bu. Ben milletvekiliyim her konuşmam suç duyurusudur. Bununla ilgili daha bugün suç duyurusunda bulundum, HSK teftiş kuruluna. Sadece televizyonda konuşmuyorum. HSK ne yapmış? Bir yerde problem var" açıklamalarında bulunmuştu.

Tayyar'ın iddiasının ardından Başbakan Binali Yıldırım, 'FETÖ' ile mücadelede şüphe yaratacak herhangi bir girişimin kabul edilemeyeceğini belirterek ""Partimizin mensubu bu arkadaşımızın kayda değer kuşkuları, bulguları varsa bunu kamuoyu ile paylaşması değil, partimizin yetkili organlarına ve de yargıya bir şekilde intikal ettirmesi daha doğru bir yol olur" demişti.