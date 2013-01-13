AKP'li Soylu: Beyniniz kuş kadar çalışıyorsa toplu hareket edin!

Zonguldak'ta konuşan AKP Genel Başkan Yardımcısı Süleyman Soylu, "beyniniz kuş kadar çalışıyorsa toplu hareket edin, beraber hareket edin" dedi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Süleyman Soylu, AKPi İl Başkanlığı'nca Gökçebey ilçesine bağlı Bakacakkadı beldesindeki 100. Yıl Atatürk Hizmet Köyü'nde düzenlenen İl Danışma Meclisi Toplantısı ile Siyaset Akademisi Ödül Töreni'ne katıldı.

Törende konuşan AKP Zonguldak Milletvekili Ercan Candan, kaz sürülerinden verdiği örnekle çok çalışmaları gerektiğini belirterek şunları söyledi:

Sürü halinde 2023 yılına doğru uçuyoruz

"Bilirsiniz kaz sürüleri vardır, biryerden biryerlere hareket ederler. Bunlar hareket ederlerken aslında belli bir sinsile içinde, belli bir plan içinde hareket ederler. V şeklinde hareket ederler. Neden v şeklinde hareket ederler biliyormusunuz? Çünkü v şeklinde hareket ederken birbirlerinin kanatlarından meydana gelen alçak basınçdan dolayı yüzde 70 daha az yorulurlar. Buradan çıkartılacak hisse şudur; Eğer bir yere birlikte hareket edecekseniz, toplu hareket edin, planlı hareket edin, düzenli hareket edin ve hedefinize ulaşmak için daha az gayret sarfedin.

Bunlar beraber uçarlarken bazen sürüden çıkanlar olur, çok yorulduklarının farkına varırlar. Çünkü o yüzde 70'lik alçak basınç alanından çıkmışlardır. Buradan çıkan hisse şudur; Eğer beyniniz kuş kadar çalışıyorsa toplu hareket edin, beraber hareket edin, aynı yönde beraber fikir ayrılığına çok fazla düşmeyin, bölünmeyin.

Bu arada bu kuşlar uçarken, arkadaki kuşlar daha az yorulduğu için öndekiler çok yorulur ve arkadakiler sürekli ses çıkartır, 'arkaya geçin biz öne geçelim' diye. Çünkü 'siz yoruldunuz' derler. Demek ki bazen nöbet değişimi de gerekiyor. Çünkü bazen öndekiler çok yorulur. Bu kuşlar seyahat ederken aynı zamanda bazen içinde hasta olanlar olur, düşer yaralanır.

Çok enterasandır iki tane kaz onunla beraber yere iner, sürü devam eder. Diğerleri o hayvanı ölünceye kadar veya iyileşinceye kadar beklerler. İyileşirse veya ölürse ne olur diğer geriye kalan iki kaz arkadan gelen kaz sürüsünü de bekler. Buradan çıkan hisse şudur; adam olmak sadece insanlara mahsus değildir.

Biz sürü halinde 2023 yılına doğru uçuyoruz. Oradan da 2071'e uçacağız. Sayın Başbakanımız ne diyor '3 dönem'. Niye ? Çünkü önde artık yorulma başlayabilir. Bizim hızımızı düşürmememiz gerekiyor. Bizim sürüden de ayrılmamamız gerekiyor. Çünkü yorulacağımızın farkındayız. Ama birşey daha var ki, düşenlerin yanında durmak ve düşenlere kol kanat germek. Biz Suriye'dekilere kol kanat germek zorundayız. Çünkü adam olmak sadece insana mahsus değil. Bunu kuşların yaptığı yerde bizim yapmamız bize farzdır zaten, 'eğer ne işimiz var bizim Suriye'de, Mynmar'da' diyorsak dönüp kazlardan biraz ders almamız da fayda var derim."

'Parlementer sistem bürokratik oligarşi tarafından teslim alınmış'

Başkanlık sistemi konusunda iddia sahibi olan bir kişi olduğunu belirten Soylu, şöyle devam etti:

“Bunu parlamenter sistem çok kötü olduğundan söylüyor değilim. Türkiye'de parlamenter sistemin, bürokratik oligarşi tarafından teslim alındığına inandığım için bunu söylüyorum. Önümüzde bulunan kronik sorunların önemli bir şekilde parlamenter sistemle çözülemeyeceğini düşünüyorum. Nasıl Türkiye'yi büyüteceksiniz? Parlamenter Türkiye'de cinsiyet açısından da kadını önceleyen bir sistem olamaz. Ancak Recep Tayyip Erdoğan gibi birisi çıkarda, işte bugün ki parlamento da olan kadın milletvekili sayısını oraya getirebilir. Başka kimse getiremez, sistem müsaade etmez.”

Soylu, yepyeni bir sistem inşa edilmesi gerektiğine işaret ederek, “Siz zannetmeyin ki Başbakanın 3 dönemi bitiyor. Cumhurbaşkanı inşallah, aday olursa seçilecek, benim gönlüm öyle. Cumhurbaşkanlığı süresi 5 artı 5 olacak, 10 yıllık görev süresi var mı var. Başkanlık sistemi gelirse ne olacak, gene 10 yıllık görev süresi. Yani Recep Tayyip Erdoğan için değişen bir şey yok. Kimse bunu sayın Başbakan için başkanlık sistemi, yarı başkanlık sistemi gibi bir anlayışı koyuyor gibi düşünmesin. Bu Türkiye'nin büyük bir devlet olabilmesi için şarttır. Bunu yapmazsa patinajımız devam edecektir” diye konuştu.

Soylu, konuşmasının ardından Siyaset Akademisi'ne destek olanlara teşekkür belgelerini takdim etti.

Törene, AKP MKYK Üyesi Emine Çift, AK Parti Zonguldak Milletvekili Ercan Candan, AK Parti İl Başkanı Hamdi Uçar ve bazı belediye başkanları katıldı