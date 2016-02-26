AKP'li Şamil Tayyar: Başkanlık projesinden vazgeçip güçlü başbakanlık formülüne yönelmeliyiz

AKP Milletvekili Şamil Tayyar, başkanlık sistemiyle çok fazla zaman kaybedilmemesi gerektiği belirterek “Bence çok fazla vakit kaybetmeden Türkiye bir başkanlık sisteminin önünü açamıyor ise, bunu denedik olmadı, bizim bu başkanlık projesinden en kısa zamanda vazgeçmemiz güçlü başbakanlık formülüne yönelmemiz gerekiyor” diye konuştu.

Sözcü'nün haberine göre, Beyaz TV’de yayımlanan “Son Söz” programına konuk olan AKP’li Şamil Tayyar, Başkanlık sistemine karşı çıktı. “Bunu denedik olmadı” diyen Tayyar, Başbakanlık sistemini referanduma götürecek kadar vekil olmadığına dikkat çekti. “Güçlü Başbakanlık gerek” diyen Tayyar, “Cumhurbaşkanlığı sembolik olmalı” dedi.

AKP Milletvekili Şamil Tayyar'ın Beyaz TV'deki 'Son Söz' programındali ifadeleri şöyle: