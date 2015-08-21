AKP'li Salim Uslu tartışma yaratan o tweeti sildi

AKP Çorum Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Salim Uslu, Tokat’ta katıldığı şehit cenazesinin ardından attığı "başarılı organize" tweetini gelen tepkiler üzerine sildi. Uslu, şehit cenazesi organizasyonu için Tokat Valisi ve diğer protokol üyelerine sosyal medya hesabından teşekkür etmişti.

Şehit düşen Jandarma Teğmen Hubeyib Turan’ın Tokat'taki cenaze törenine katılan Salim Uslu, dün akşam saatlerinde Twitter'daki hesabından bir paylaşımda bulundu. Uslu, cenaze töreninin ardından Tokat Belediyesi önünde Vali Cevdet Can ve beraberindekilerle çektirdiği hatıra fotoğrafını Twitter hesabından paylaşarak, altına da not olarak “Şehit cenazesinde başarılı organize ve içtenlikle süreci yöneten Tokat Valimize, milletvekillerimize, Garnizon Komutanımıza ve Belediye Başkanımıza teşekkür ederim” diye yazdı.



Uslu’nun attığı tweet büyük tepki çekti. Ünlü isimlerin de eleştirilere katılmasıyla birlikte tepkiler kısa sürede çığ gibi büyüdü. Konuyla ilgili Twitter'dan açıklama yapan Uslu, gelen eleştirileri “saldırı kampanyası” olarak yorumladı. Gelen tepkilerden bunalan Uslu, sabah saatlerinde söz konusu tweeti sildi.