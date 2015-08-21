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AKP'li milletvekili: Şehit cenazesini başarılı organizeyle yöneten belediye başkanımıza teşekkür ederim!

AKP Çorum Milletvekili Salim Uslu'nun tartışma yaratan sözleri...

21 Ağustos 2015 10:18

TBMM İdare Amiri ve AKP Çorum Milletvekili Salim Uslu, şehit askerin Tokat'taki cenaze törenine katıldıktan sonra sosyal medyada paylaştığı mesajla tepkilerin hedefi oldu. Tokat Belediyesi önünde Vali ile fotoğraf çektiren Uslu, 'Şehit cenazesinde başarılı organize ve içtenlikle süreci yöneten Tokat Valimize, Milletvekillerimize, Garnizon Komutanımıza ve Belediye Başkanımıza teşekkür ederim' mesajını paylaştı.

Diyarbakır’ın Lice ile Hani İlçesi’nin kırsal kesiminde PKK’lı teröristlerle girdiği çatışmada ağır yaralanan ve ardından kaldırıldığı hastanede şehit düşen 25 yaşındaki Jandarma Teğmen Hubeyib Turan, memleketi Tokat’ta yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı tören ile son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze töreninin ardından TBMM İdare Amiri ve Ak Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, Tokat Valisi Cevdet Can ve beraberindekilerle Belediye binası önünde fotoğraf çektirip mikro blog sitesi Twitter'dan paylaştı. Uslu fotoğrafla birlikte 'Şehit cenazesinde başarılı organize ve içtenlikle süreci yöneten Tokat Valimize,Mv.mize,Grn Kom.ve Bel.Bşk.tşk.ederim' ifadelerini paylaştı.

AK Partili Salim Uslu'nun bu mesajına bazı sosyal medya kullanıcılarından sert tepkiler geldi.

 

Salim Uslu'dan açıklama

 

Tepkilerin artması üzerine Salim Uslu, yine twitter hesabı üzerinden açıklama yaptı. Uslu, "On binlerce insanın sadece dua ve tekbirlerle şehit uğurlaması ve köye taşınmasındaki olağanüstü çaba ve emek övgüye değerdir. Akşam saatlerinde belediye ziyaretinde çekilen fotoğraf üzerine yapılan zorlama yorumlara bakılırsa göz, akıl ve bazılarında da ahlak sorunu var. Sahte isim/resimle saldırı kampanyası açanların şehitten çok sağduyaya üzülmüş, pis düşüncelere dolgu malzemesi yapmış olmaları utanç verici" ifadelerini kullandı.

 

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