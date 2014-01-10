AKP'li Şahin: 'Yargıtay'ın imamı' ile ilgili bildiklerimi sunacağım

Yargıtay Başkanlığı, AKP Genel Başkan Yardımcısı, eski Adalet Bakanı ve Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin'den 'Yargıtay'ın imamı' iddialarına ile ilgili elindeki bilgi ve belgeleri talebine cevap verdi. Şahin, "Bildiklerimi önümüzdeki hafta yazıyla Yargıtay Başkanlığı’mıza takdim edeceğim" dedi.

Yargıtay, AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin'in “Önemli bir holdingin başında bulunan bir kişi hakkında bir ceza davası var ve mahkum olmuş. Yargıtay’da ’Cemaatin imamı’ diye nitelendirilen kişi, ismi bende saklı kendisini tanıyorum. Bu önemli kişinin dosyası ile ilgili ne karar verilmesi gerektiği hususunu dosyanın kısa bir özeti ile birlikte Pensilvanya’ya göndermiştir” iddiasına ilişkin olarak elindeki bilgi ve belgeleri istemişti.

AKP'li vekil Mehmet Ali Şahin ne demişti?

Şahin, "Burada ilk defa açıklıyorum. Bu haberi aldığımda uzun süre düşündüm, inanmak istemedim, araştırdım, soruşturdum ve doğru olabileceği kanaatine vardım. Önemli bir holdingin başında bulunan bir kişi hakkında bir ceza davası var ve mahkum olmuş. Dosya Yargıtay’a gelmiş. Yargıtay’da ’Cemaatin imamı’ diye nitelendirilen kişi, ismi bende saklı kendisini tanıyorum. Bu önemli kişinin dosyası ile ilgili ne karar verilmesi gerektiği hususunu dosyanın kısa bir özeti ile birlikte Pensilvanya’ya göndermiştir" dedi.

'Bildiklerimi önümüzdeki hafta takdim edeceğim'

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin, "Yargıtay’daki cemaat imamı" açıklaması üzerine Yargıtay’ın elindeki bilgi ve belgeleri istemesiyle ilgili, "Bildiklerimi önümüzdeki hafta yazıyla Yargıtay Başkanlığı’mıza takdim edeceğim" dedi.

AKP'li Şahin, Karabük’te Şirinevler Mahallesi’ndeki Merkez Camii’inde cuma namazını kıldıktan sonra esnaf ziyaretinde bulundu. Gazetecilerin sorularını cevaplandıran Şahin, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun (HSYK) yapısını değiştiren yasa teklifini incelediğini ve Anayasa’ya aykırılık görmediğini söyledi. Şahin, "Gerekirse Adalet Komisyonu, Anayasa Komisyonu’nun da görüşünü alabilir bu konuda. Çünkü Anayasa’ya aykırı olup olmadığı konusunda en yetkin ve tek komisyon Anayasa Komisyonu’dur" diye konuştu.

Şahin, "Yargıtay’daki cemaat imamı" açıklamalarıyla ilgili Yargıtay’ın kendisinden elindeki bilgi ve belgeleri istemesine ilişkin soru üzerine ise "Bu konuda bildiklerimi ben de bir yazıyla Yargıtay Başkanlığı’mıza önümüzdeki hafta takdim edeceğim. Yargıtay Başkanlığı’mız gizli damgalı bir yazıyla bana gönderdi. Ben de yine aynı şekilde gizli damgalı bir yazıyla düşüncelerimi ve bildiklerimi aktaracağım" dedi.

'Her şey hukuk sınırları içinde cereyan etmeli'

Şahin, Bakırköy Başsavcı Vekilliği’ne atanan Zekeriya Öz’ün, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın soruşturmaları durdurması için kendisine iki tanıdığını gönderdiği yönündeki açıklamasının hatırlatılması üzerine de şöyle konuştu:

"Doğrusu bu tartışmalardan üzüntü duyuyorum. Bir yargı mensubunun, bir savcımızın bu tür tartışmaların odağında yer almış olması, eski bir Adalet Bakanı olarak beni son derece üzüyor. Türkiye’de yargı deyince hukuk gündemde olmalı. Her şey hukuk sınırları içerisinde cereyan etmeli. Son zamanlarda çok tartışmalar var. Şu anda Türkiye’nin gündemi adeta yargı bazlı hareket ediyor. Türkiye’nin bir an önce buradan uzaklaşmasını diliyorum."

İzmir merkezli operasyonu da değerlendiren Şahin, "Seçimlere çok yakın bir zamanda bu tür operasyonların çıkıyor olması halkımızın da dikkatinden kaçmıyor. Nitekim bugün bir kamuoyu araştırma şirketinin bu konu ile ilgili yapmış olduğu anket sonuçları yayınlandı. Halkımızın yüzde 70’e yakını bunun seçime dönük siyasi amaçlı bir çalışma olduğu şeklinde bir kanaate sahip. Dolayısıyla ben de halkımızın bu konudaki kanaatini büyük ölçüde paylaşıyorum" dedi.