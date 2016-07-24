AKP'li Şahin: İade edilirse Fethullah Gülen için en uygunu Hayırsız Ada, Öcalan'ın komşusu olsun

AKP Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, Fethullah Gülen’in Türkiye’ye iade edileceğine inandığını anlatırken "Fethullah Gülen Türkiye’ye iade edildiğinde ona da uygun bir ada buluruz. Hatta Abdullah Öcalan’la komşu olmasını gönlümden geçiriyorum. Neresi olabilir? Ona en uygun ada; Hayırsız Ada’dır. İmralı’nın hemen yanında ki Hayırsız Ada" dedi.

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, Mehmet Ali Şahin, memleketi Karabük’te ’Demokrasi nöbeti’ tutanlarla bir araya gelerek yatsı namazına kıldı. Karabük Valisi Mehmet Aktaş, İl Emniyet Müdürü Serhat Tezsever, Safranbolu Belediye Başkanı Necdet Aksoy’ın katıldığı ’Demokrasi nöbeti’ sırasında Şahin, yere serilen kilimler üzerine oturarak Karabük Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Refik Polat, akademisyen ve öğrencilerle bir süre sohbet etti.

Yeni evlenen Ali Çelik ile Mihriye Çelik düğünden çıkarak, ’Demokrasi nöbeti’ için meydana geldi. Meydanı dolduranlara seslenen Şahin, darbe girişimi ardından tutuklanan subayların ifadelerinin ’Delil nerede?’ diye soranlara yeteceğini belirterek, şöyle dedi:



"Karabük’ün son zamanlarda 4 şehidi oldu. İkisi PKK, ikisi ise FETÖ’nün saldırıları ile gerçekleşti. FETÖ terör örgütü ile PKK arasında ne fark var? Terörist başı Abdullah Öcalan ile Fethullah Gülen arasında var mı bir fark? O nedenle nasıl ki PKK terör örgütünün elebaşı İmralı’da cezasını çekiyorsa, FETÖ terör örgütünün başı Fethullah Gülen de Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve hükümetinin uğraşları sonucu inanıyorum ki Türkiye’ye iade edilecektir. O da Türkiye’ye gelecek, bağımsız yargı organları karşısında yargılanacak ve bu hain davranışlarının Türkiye’ye karşı, milletimize karşı girişmiş olduğu bu hain eylemlerinin hesabını verecektir. Fethullah Gülen Türkiye’ye iade edildiğinde ona da uygun bir ada buluruz. Hatta Abdullah Öcalan’la komşu olmasını gönlümden geçiriyorum. Neresi olabilir? Ona en uygun ada Hayırsız Adadır. İmralı’nın hemen yanında ki Hayırsız Ada."



AB ülkelerinin olağanüstü hal ilan etti diye Türkiye’yi eleştirdiğine dikkat çeken Şahin, şunları söyledi:



"Fransa’da 1 yıldır olağanüstü hal var, onlara niye bir şey demiyorsunuz? Almanya’da olağanüstü hal ilan etti, niye onlara bir şey söylemiyorsunuz? Niye Türkiye olağanüstü hal ilan edince demokrasiden çıkmış gibi yorumlar yapıyorsunuz? İkiyüzlüsünüz, inandırıcı değilsiniz, çifte standart uyguluyorsunuz. Bütün bunlar milletimizin ve devletimizin farkına vardığı hususlardır."

Hayrısız Ada nerede?

Türkiye'nin çeşitli yerlerinde 'Hayırsız Ada' ismiyle bilinen ada ve kayalık mevcut. Marmara Denizi'nde İstanbul’a yakın adalardan olan Sivriada ve Yassıada hayırsız adalar olarak bilinmektedir. 27 Mayıs darbesi sonrasında yapılan yargılamalar ile bilinen Yassıada’nın adı Demokrasi Adası olarak değiştirilerek üzerinde müze, kongre merkezi ve otel inşaatı halen devam etmektedir. Sivriada’da ise herhangi bir yapı ve yerleşim yeri bulunmamaktadır.