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Politika

AKP'li Sağlam, CHP'li İnce'ye küfretti!

Oturumu yöneten AK Partili Grup Başkanvekili Mehmet Sağlam’ın, CHP Grup Başkanvekii

22 Kasım 2011 02:00

T24 - TBMM'de oturumu yöneten AKP'li Grup Başkanvekili Mehmet Sağlam’ın, CHP Grup Başkanvekii Muharrem İnce’ye küfür ettiği, tutanaklarla doğrulandı. Bunun üzerine Sağlam’dan özür dilemesi istendi, Sağlam geç de olsa özür diledi. Tartışma sırasında 30-40 kadar CHP’li milletvekili, Muharrem İnce’nin çağrısı üzerine Meclis kürsüsünü işgal etti. 



Genel Kurul'da, Muharrem İnce, yerinden ayağa kalkarak, Sağlam'a hitaben, ''Sayın Başkan, burada sinkaflı bir söz ettiniz. Televizyonları izleyenler bizden çok daha rahat duyuyor. Şu anda Facebook ve Twitter'de bununla ilgili yorumlar yapılıyor. Sizin ağzınızdan böyle bir laf çıktı mı? Umarım çıkmamıştır'' dedi.

Sağlam, bunun üzerine birleşime ara verdi. Aranın ardından tutanakları okuyan Sağlam, ''Şahsıma yakışmayan bir sözün ağzımdan çıktığı belli oluyor. Böyle bir sözün ağzımdan çıkmaması gerekirdi. Özür diliyorum'' dedi.

CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, bu sözler üzerine tüm CHP milletvekillerini kürsünün etrafında toplanmaya çağırdı. İnce'nin ayrılana kadar eylemi sürdüreceklerini belirtmesi üzerine Sağlam, birleşimi kapattı. 


Time'daki Erdoğan fotoğrafı

Bu arada, CHP İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın Başbakan Erdoğan'ın kapak olduğu TIME dergisini TBMM Genel Kurulunda göstermesi, tartışmaya neden oldu.

Genel Kurul’da söz alan Çıray, Başbakan Erdoğan'ın kapak olduğu TIME dergisini göstererek, ''Şu derginin kapağındaki ruh halini herkesten önceden gördüler. Her gerçek sanatçı gibi malzemesinin ruhuna, gerçek karakteri nüfuz etmiş. Bu fotoğrafta cumhuriyetimizin kurucu liderlerini karalamak için, var olan karanlık bakışları yakalamış. Bu fotoğraf zorba bir ruhun portresidir. Bu karanlık bakışların ardındaki zorbalığı teslim olmayacağız'' dedi


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