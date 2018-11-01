AKP'li Özhaseki'den adaylık açıklaması: Görev verilirse kaçınmam

CNN Türk canlı yayınında konuşan AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki Ankara adaylığı için "görev verilirse kaçınmam" dedi.

AK Parti'nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin açıklamaları şöyle:

Bahçeli'nin "Cumhur ittifakı" açıklaması

Devlet beyin işaret ettiği konu cumhur ittifakının kıymeti. Yüzde yüz katılıyoruz. Son bir kaç yıl içerisinde Türkiye'yi yıkmak isteyen grupların açık faaliyetiyle karşı karşıya kaldık. Bir taraftan belediyeler maarifetiyle çukurlar kazılıyor adına öz yönetim diyorlar ama gidişat parçalama isteği. Bunlar eli silahlı. Bir taraftan din kisvesi altında neredeyse tüm Türkiye'yi kandıran bir yapı. O da bir ihtilal denemesinde bulunuyor. Bunlarla Türkiye karşı karşıya kalınca buna sert bir tedbir aldık. O dönemde Milliyetçi Harekat Partisi destek verdi, müthiş bir siyasal mutabakattı. Bugüne kadar süreç içerisinde siyasal mutabakata gölge düşürülmemesi MHP'nin ve AK Parti'nin en titizlendiği konularından başında geliyor.

Yerel seçimde iş birliği neden yok?

MHP ile yapmış olduğumuz görüşmeler çok net. Biz burada ittifak arayışı içerisindeyiz. En büyük sıkıntımız yasal bir alt yapının olmaması. Bu nedenle bir boşlukta kaldık. Fiili olarak gerçeklememiş olmasının içimizde bir hüznü var. Bir formül bulamadık. Önümüzdeki günlerde bulursak yine konuşulur tamamen ipler koptu demek doğru olmaz. AK Parti içerisinde yüzlerce insan var. Bunlar içerisinde soğuk bakanlar olabilir. Ama Genel Başkanımız sonuç olarak iradeyi ortaya koyar ve hepimiz buna uyarız. Yerelde ittifak arayışlarında, aynı gayreti karşı gruplarda göremiyoruz. Gizli pazarlıklar. El altından ittifaklar yapma. Terörün uzantısı olan partiye büyükşehirlerde kapı açma.

Melih Gökçek'in tutumu ne olacak?

Melih beyle görüşüyoruz. Gönlünden ne geçer bilemem. Ama Melih Bey bizim 20 yıl belediye başkanlığı yapmış bir arkadaşımız. Görüştüğümüzde bana söylediği 'ben AK Partiliyim, beyfendi ne derse onu yaparım, partimin emrindeyim' diye bir görüşü oldu. Öyle bir süreçteyiz ki AK Parti olarak yeni adaylar bulmaya çalışıyoruz. Böyle bir ortamda hiç kimseye ne kapı kapatılır ne de kapı açılır.

Özhaseki Ankara adayı olacak mı?

Bizim çalışma sistemimizde, anketler gelir bu sistem bizde oturmuş vaziyette. Bütün şehirler için yapılır. Bir taraftan teşkilatın görüşleri de raporlanır. Sonra özellikle AK Parti'nin özellikle yaptığı, tebdili kıyafetle giden arkadaşlarımız var. Bu arkadaşlar şehirlerden sorumlular, çarşıları, pazarları geziyorlar. Bütün bunlar biraraya geldiğinde bunlar örtüşüyorsa bir belediye başkanı hakkında olumlu kanaat veriyorsa o belediye başkanıyla devam etmemiz lazım. Ankara hakkındaki kanaatler de geldi. Şahsımın da ismi geçiyor. İnsanların siyasete girmekte bir hedefi vardır. Ben ideallerim için siyaset yapıyorum. Burada da bir görev verilirse bu işten kaçılmaz. Ankara'da İstanbul'da çok güzel isimler var. Milletvekillerinden belediye başkanı yapmayı düşünmüyoruz. Meclis aritmetiği belli. Onları belediye başkanı olarak görmek isteseydi sayın Cumhurbaşkanımız zaten onları liste dışı tutarlardı. Üç dönem kuralı işliyor. Arkadaşlarmızın 'ben artık aday değilim' demesini bekliyoruz.