T24 LogoT24 Logo
Gündem

AKP'li Özdağ: Karayılan'ın 'cenazesi elimizde' dediği şehidin mezarı açılacak

AKP Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, "aileye Tolga Artuğ'un cenazesi gösterilecek. Eğer tatmin olmazlarsa DNA testi yapılacak” dedi

29 Eylül 2015 22:02

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, PKK Yürütme Konseyi Üyesi Murat Karayılan’ın Hakkari’nin Dağlıca bölgesinde gerçekleştirilen mayınlı saldırıda şehit olan Tolga Artuğ’un cenazesinin kendi ellerinde olduğunu ve göstermelik bir cenaze töreni gerçekleştirildiğini iddia etmesinin ardından Artuğ’un mezarının açılacağını söyledi. Tolga Artuğ'un babası Ercan Artuğ tarafından yalanlanan iddiaya ilişkin açıklama yapan Özdağ, "Aileye cenaze gösterilecek. Eğer tatmin olmazlarsa DNA testi yapılacak” dedi.

Selçuk Özdağ, partisinin aday tanıtım toplantısında Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı’ndan üç yetkilinin Manisa'ya gönderildiğini söyledi. Özdağ, “Terör örgütünün başı Karayılan açıklama yapmış. Şehidimiz Tolga Artuğ’un cenazesi ellerindeymiş. Manisalılar size soruyorum. Allah aşkına, evladınız asker olsa ve haber alamasanız sokağa çıkıp hesap sormaz mısınız? Türkiye Cumhuriyeti yalan söylemez. Türkiye Cumhuriyeti’nin adamları ahmak mı? PKK’lı akıllı da Türkiye aptal mı? Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı ile görüştüm. 3 kişi buraya geliyor” ifadelerini kullandı.

 

Mezarı açılacak

 

Tolga Artuğ’un cenazesinin aileye gösterileceğini belirten Selçuk Özdağ, "Aileye cenaze gösterilecek. Eğer tatmin olmazlarsa DNA testi yapılacak. Siz Karayılan’a değil Genelkurmay Başkanı’na, Milli Savunma Bakanı’na, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a inanın” diye konuştu.

ETİKETLER

Tolga Artuğmuray karayılanakpşehitmezarcenaze

İlgili Haberler

Murat Karayılan: Metropollerde eylem yapacak tabura 'durun' dedik, çözüm için sinyal gelirse kapımız açık

"Seçimin üzerinde herhangi bir etki yaratmak ya da engellemek gibi bir çabamız olmaz"

Şehit Tolga Artuğ'un babası Murat Karayılan'ı yalanladı

Karayılan, Dağlıca'da şehit olan Artuğ'un cenazesinin PKK'nın elinde olduğunu iddia etmişti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24