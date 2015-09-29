AKP'li Özdağ: Karayılan'ın 'cenazesi elimizde' dediği şehidin mezarı açılacak

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, PKK Yürütme Konseyi Üyesi Murat Karayılan’ın Hakkari’nin Dağlıca bölgesinde gerçekleştirilen mayınlı saldırıda şehit olan Tolga Artuğ’un cenazesinin kendi ellerinde olduğunu ve göstermelik bir cenaze töreni gerçekleştirildiğini iddia etmesinin ardından Artuğ’un mezarının açılacağını söyledi. Tolga Artuğ'un babası Ercan Artuğ tarafından yalanlanan iddiaya ilişkin açıklama yapan Özdağ, "Aileye cenaze gösterilecek. Eğer tatmin olmazlarsa DNA testi yapılacak” dedi.

Selçuk Özdağ, partisinin aday tanıtım toplantısında Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı’ndan üç yetkilinin Manisa'ya gönderildiğini söyledi. Özdağ, “Terör örgütünün başı Karayılan açıklama yapmış. Şehidimiz Tolga Artuğ’un cenazesi ellerindeymiş. Manisalılar size soruyorum. Allah aşkına, evladınız asker olsa ve haber alamasanız sokağa çıkıp hesap sormaz mısınız? Türkiye Cumhuriyeti yalan söylemez. Türkiye Cumhuriyeti’nin adamları ahmak mı? PKK’lı akıllı da Türkiye aptal mı? Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı ile görüştüm. 3 kişi buraya geliyor” ifadelerini kullandı.

Mezarı açılacak

Tolga Artuğ’un cenazesinin aileye gösterileceğini belirten Selçuk Özdağ, "Aileye cenaze gösterilecek. Eğer tatmin olmazlarsa DNA testi yapılacak. Siz Karayılan’a değil Genelkurmay Başkanı’na, Milli Savunma Bakanı’na, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a inanın” diye konuştu.