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Şehit Tolga Artuğ'un babası Murat Karayılan'ı yalanladı

Karayılan, Dağlıca'da şehit olan Artuğ'un cenazesinin PKK'nın elinde olduğunu iddia etmişti

28 Eylül 2015 21:35

PKK'nın Dağlıca'da gerçekleştirdiği mayınlı saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Tolga Artuğ'un babası Ercan Artuğ, PKK Yürütme Konseyi Üyesi Murat Karayılan'ın, oğlunun cenazesinin PKK'nın elinde olduğuna dair iddialarını yalanladı. Defnedilmeden önce oğlunun yüzünü gördüğünü söyleyen baba Ercan Artuğ, “Neden böyle yapıyorlar bilmiyorum. Acımız hala taze bize bunları yapmasınlar. Konuşacak halim yok. Hepsi yalan, yalan, yalan” dedi.

Murat Karayılan, Yeni Özgür Politika gazetesine verdiği röportajda Tolga Artuğ'un cenazesinin kendilerinde olduğunu öne sürerek, “Siviller gerillanın izniyle cenazeleri alıp devlete teslim etti. Hiç kimse teşekkür bile etmedi. Halen bir cenaze de (Tolga Artuğ) gerilla alanında duruyor. Ama bu uzman çavuşun cenaze töreninin yapıldığı basına yansıdı. Halbuki cenazesi burada. En azından üzerinden çıkan evraklar Tolga Artuk’a ait" ifadelerini kullanmıştı.

 

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre şehidin babası Ercan Artuğ, toprağa vermeden önce oğlunun yüzününü gördüğünü belirterek, Karayılan’ın açıklamalarını yalanladı. Başta kuzenleri olmak üzere Artuğ’un akrabaları da iddianın gerçek olmadığını, kendilerinin de cenazeyi gördüğünü kaydettiler.

Şehidin babası Ercan Artuğ ise gömülmeden önce oğlunun yüzün görmek istediğini ve bu istediğinin geri çevrilmediğini belirterek, “Neden böyle yapıyorlar bilmiyorum. Acımız hala taze bize bunları yapmasınlar. Konuşacak halim yok. Hepsi yalan, yalan, yalan” dedi.

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