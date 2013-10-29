AKP'li Özdağ: Atatürk, başörtüsü konusunda dayatma yapmadı

Hülya Karabağlı / Ankara

AKP Sosyal İşler Başkan Yardımcısı ve Manisa Milletvekili Doç. Dr. Selçuk Özdağ, "Atatürk Cumhuriyeti kurduktan sonra şapka devrimini yapmıştır ama başörtüsü konusunda bir dayatma ve zorlama yapmamıştır" dedi. Özdağ, Atatürk'ün, başörtüsü konusunda müdahaleci olmadığını söyledi. Özdağ'ın açıklamaları şöyle:

'Hacdan dönen arkadaşlarımız başörtülü gelecek'

30 Ekim Çarşamba günü Hacdan dönen üç Milletvekili arkadaşımız parlamentoya başörtülü olarak gelecekler. MHP ve BDP bu konuda özgürlükçü bir tavır aldı. Kendilerine teşekkür ediyorum.

Fakat CHP bu konuda da beklenmedik bir refleks göstermeye devam ediyor. Bir yandan kamuda başörtüsünün serbest bırakılmasını bir milletvekilleri Danıştay’a götürerek iptali için dava açıyor. CHP Genel Başkanı ve Başkan yardımcıları “biz açmadık Milletvekilinin kendi görüşüdür” diyorlar.

Ama yine bir CHP Milletvekili olan Faruk Loğoğlu, ‘İç tüzüğü kullanarak her türlü hakkımızı kullanacağız ve o kadın milletvekillerinin meclise başörtülü gelmesini engelleyeceğiz’ dedi. Bu açıklama bir demokrasi ayıbıdır. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kurucusu Atatürk’ün bile bu konuda müdahalesi olmayıp, zorlamada bulunmadığı bir husustur. Atatürk Cumhuriyeti kurduktan sonra şapka devrimini yapmıştır ama başörtüsü konusunda bir dayatma ve zorlama yapmamıştır. Böyle bir liderin partisi olan CHP günümüzde özgürlükler konusunda sınıfta kalıyor. Eğer Faruk Luoğlu’nun belirttiği tarzda bir tavır takınırlarsa 30 Mart seçimlerinde millet gereken dersi bunlara verecektir.