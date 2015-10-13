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Politika

AKP'li Osman Can'dan "Ülke yönetilemez hale geldi" mesajı

AKP MKYK üyesi Osman Can'ın Twitter profilinde dikkat çeken yazı...

13 Ekim 2015 13:26

AKP Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi olan, 7 Haziran seçimlerinde aday gösterilmesine rağmen 1 Kasım seçimlerinde listeye giremeyen hukuk profesörü Osman Can, kişisel Twitter hesabında dikkat çeken bir profil yazısına yer verdi.

Son dönemde artan çatışma ortamı ve terör saldırılarında hayatını kaybeden insanların ölümlerine gönderme yapan Osman Can, profil yazısında, "Son 5 yıldır, yeni bir toplum sözleşmesi temelinde, yapısal dönüşüm ötelendikçe ülke yönetilemez hale gelecektir dedim. Ve bugün yastayız!" ifadeleri yer aldı.

Osman Can, AKP'yi kapatma davasında Anayasa Mahkemesi raportörüydü.

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