AKP'li Mustafa Şentop: OHAL kararı verilirse vatandaşımızın sokaktaki hayatı etkilenmeyecektir

Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı AKP'li Mustafa Şentop, OHAL ilan edildiği taktirde vatandaşın sokaktaki hayatının etkilenmeyeceğini belirterek, "MGK'da olağanüstü hal kararı verilip verilmediğini bilemem ama karar verilirse azami sınır altı aydır, daha da az olabilir" diye konuştu.

Mustafa Şentop NTV canlı yayınında şunları söyledi: "Her şeyin yeni baştan değerlendirileceği, milletimizin tavrı dikkate alınırık, bir daha kimsenin darbeye girişmesini aklına getiremeyeceği bir sistemi Türkiye'nin kurması lazım.

Türkiye idamı kaldırdı, anayasadan çıkarttı. Ben şahsi kanaatimi söyleyeyim, Türkiye'de belli suçlardan sınırlı olmak kaydıyla idamın olması lazım.



Bunlardan birisi tasarlayarak adam öldürmektir. Yine aynı şekilde tecavüz suçları. Bunlar benim kişisel kanaatim. Anayasal düzeni silahla değiştirmeye yönelik suçlar. Yoruma müsait değil bunlar. Somut suçlar. Yoruma müsaat olmayacak şekildi idam cezası olmalı."

"OHAL kararı verilirse azami sınır 6 aydır"





AKP'li Şentop, OHAL'in bir yönetim şekli olarak anayasada var olduğunu belirterek, "OHAL uygulanırsa vatandaşımızın sokaktaki hayatının etkileneceğini düşünmüyorum. MGK'da olağanüstü hal kararı verilip verilmediğini bilemem ama karar verilirse azami sınır altı aydır, daha da az olabilir."

"Saat 21.00'de Cumhurbaşkanı tablodan haberder değildi"

Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı AKP'li Mustafa Şentop, "Böyle bir hareket haber alınmalı ve o anda da Cumhurbaşkanı ve Başbakan bilgilendirilmeliydi" dedi.

Şentop, "İlk bilgiler geldiği zaman saat 21.00 civarı Cumhurbaşkanımızı aramıştım. Sorduğumda o da benzer bilgilere sahip olduğunu söyledi.

Biz de bir yerindeydik diye yeni hikayeler yazmaya çalışanlar var. Açık söyleyeyim ben o saatte aradığımda Sayın Cumhurbaşkanı tablodan tam olarak haberdar değildi. Başbakan'ın da aynı şekilde haberdar olmadığını biliyorum. Böyle bir hususta bu kadar büyük bir hareketin hem haber alınması lazım hem de bürokratlar tarafından başka bürokratlarla görüşülmesi yerine Cumhurbaşkanına ve siyasi iktidara bildirilmesi gerekirdi.

Saat 15-16 civarında askerlere bilgi verilmiş bu da verilmeliydi muhakkak ama bu işin başında Başbakan var Cumhurbaşkanı var. Bu konuda ihtimal ne olura olsun yüzde binde bir bile olsa neye mal olacağını biliyoruz. Olabilecek en hızlı şekilde gerekli tedirleri almaya imkan sağlayan zaman dilimi içerisinde bildirilmesi gerekir" dedi.