AKP'li Miroğlu'ndan CHP'ye: Madem HDP'yi Meclis'te görmek istiyordunuz neden ittifakın dışında tuttunuz?

AKP Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin 1,5 yılı aşkın süredir Edirne F Tipi cezaevinde tutulan HDP’nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş ile görüşmesi sonrasında gerçekleştireceği Hakkari ziyaretine tepki gösterdi. CHP yönetimine “Madem HDP’yi bu kadar Meclis’te görmek istiyordunuz neden ittifak dışında tuttunuz?” sözleriyle seslenen Miroğlu, “Sorunun cevabını çok iyi biliyorum. Bu cevabı HDP’yi yönetenlerle, CHP’li yönetenlerin vermesi lazım” diye konuştu.

“CHP’ye soruyorum, neden ittifak dışında tuttunuz?”

Miroğlu, Muharrem İnce’nin Hakkari programına ilişkin T24’e şu değerlendirmede bulundu.

Bize düşmez tabii, iyi olur gitsin. Mesele gitmek değil, gidip ne söyleyeceğinizi hesaplamak. Yani bu çok klasik manada 25 yıldır devam eden mağduriyet mistifikasyonu ile ilgili söylemin bir parçası mısınız, Hakkari’ye ne vaat ediyorsunuz bunu bilmemiz lazım. Yani yasal bir parti ile bir terör örgütü arasındaki ilişkiyi nasıl yorumluyorsunuz. Hakkari’ye gitmek iyi fikir de ben de Sayın İnce’ye ve CHP’lilere şunu soruyorum, madem Hakkari’ye şuraya buraya gidip yeni bir şeyler söyleme niyetiniz vardı, peki onları temsil eden partiyi neden ittifak dışında tuttunuz?

Eğer gerçek bir Kürtperverlik varsa, klasik mânâda söylüyorum kimse yanlış anlamasın ve bunu siz Kürt toplumu ile yeni ilişkiler kurma peşindeyseniz Selahattin Bey’i cezaevinde ziyaret edip sonra Hakkari’ye gitmek yerine oturup düşünün. HDP bu ittifakı çok istedi biliyorsunuz, ama ne İYİ Parti ne CHP buna cesaret edemedi.

“Hakkari'de sorulur İnce’ye, ‘HDP’ye niye kapıları kapattınız?’ diye"

Bunu peki Hakkari’ deki HDP’liler sorgulamayacak mı? Neye gelmişsiniz, bizim partimizi ittifakın dışında tutunuz. Şu an baraj sorunu olan tek parti HDP değil mi? Niye bir ittifakın içinde yer alamadığı için. Normal olarak yer alması gereken ittifak yeri de bellidir. Herhalde bizimle ittifak yapmayacaktı bu parti, kapıları niye kapattınız. Hakkari’de sorulur İnce’ye, ‘HDP’ye niye kapıları kapattınız’ diye.

(“Gitmesin mi o zaman?” sorusu) Bu sorunuz seyahat özgürlüğüne girer herkes istediği yere gider. Seyahat özgürlüğüne müdahale olur o zaman asla böyle bir şey olamaz. Türkiye’nin her yerine herkes gidebilir. Seyahat özgürlüğü konusunda hiçbir sıkıntımız yok. Ama ortada da bir vaka var. Siz bir ittifak yaptınız ve bu ittifakın en önemli sebebi İYİ Parti’ye, Saadet Partisi’ne seçim barajını aştırmak. Madem HDP’yi bu kadar Meclis’te görmek istiyorsanız, Kürt temsiliyeti iddiası olan bu partinin tabanına gittiğinizde ne diyeceksiniz neden bu ittifakın dışında bıraktınız. Sorunun cevabını çok iyi biliyorum. Bu cevabı HDP’yi yönetenlerle, CHP’li yönetenlerin vermesi lazım.

Bunlar cevabı zor sorular neden. CHP, laik seküler parti mi evet, HDP laik seküler bir parti mi evet. O zaman her iki partide neden ittifak yapmadıklarını düşünsünler. Sorunun cevabının ben biliyorum ama söylemeyeceğim. Cevabı onlardan duymak istiyorum. Sorunun cevabını gayet iyi biliyorum.