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AKP'li Metiner: Polisin 'Türkün gücünü göreceksiniz' sözü doğru değildi, ama ABD'de polis daha fazlasını yapardı!

"AKP'li Kocabıyık'ın HDP seçmenine hakaretleri 'bidon kafalı' diyen zihniyetle aynı"

19 Ağustos 2015 12:17

AKP İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde özel harekat timlerinin 5 Ağustos'ta bir şantiyeye yaptığı baskında gözaltına aldığı Kürt kökenli inşaat işçilerine, "Ne yaptı lan size bu devlet? Hepinizi tanıyorum ben. Kim ki hainlik yapıyor karşılığını görecek. Türk'ün gücünü göreceksiniz" şeklinde tehditler savurmasını "Amerika'da da polis aynı şeyi, hatta fazlasını yapar. Almanya'daki polis de aynı şeyi yapar" sözleriyle savundu.

Hürriyet'ten Ahmet Hakan'a konuşan (19 Ağustos 2015) Metiner, AKP'li Milletvekili Hüseyin Kocabıyık'ın "HDP'ye oy verenlerin Allah belasını versin" sözlerini de eleştirdi. Metiner, "O hakareti asla tasvip etmiyorum. Seçmenimize 'bidon kafalı' diyen zihniyetle aynı" diye konuştu.

Metiner'in ilgili açıklamaları şöyle:

 

'Amerika'da da polis aynı şeyi, hatta fazlasını yapar'

 

 

"Öyle bir ifade kullanılmışsa doğru bulmam. Bir taraf Türk'ün gücü diyor, öbür taraf da Kürt'ün gücü diyor. Ama o şantiyede yakalananların araçlarından çıkan silahlar, bombalar ne olacak?" savunması yaptı. Metiner, "Amerika'da da polis aynı şeyi, hatta fazlasını yapar. Almanya'daki polis de aynı şeyi yapar."

 

'HDP seçmenine hakareti asla tasvip etmiyorum'

 

"AK Parti'li Hüseyin Kocabıyık'ın HDP seçmenine yönelik hakaretlerini asla tasvip etmiyorum. Seçmenimize 'bidon kafalı' diyen zihniyetle aynı. Erdem ve ahlak ilkeleri üzerine oturan, herkesi kucaklamayı esas alan AK Parti siyasetine ters bir yaklaşım. Hangi partiye hangi nedenle oy vermiş olursa olsun bütün seçmenler nezdimizde muhteremdir. Herkesin demokratik tercihine saygılıyız."

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