Polisten, gözaltında yere yatırılan Kürtlere: Ne yaptı ulan bu devlet size, devletin, Türkün gücünü göreceksiniz!

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde özel harekat timlerinin 5 Ağustos'ta bir şantiyeye yaptığı baskında gözaltına aldığı inşaat işçilerine yaptığı baskı ve kötü muamelenin görüntüleri ortaya çıktı. Bir özel harekat timinin, yüz üstü elleri arkadan bağlanmış ve yan yana dizilmiş işçilere, "Ne yaptı lan size bu devlet? Hepinizi tanıyorum ben. Kim ki hainlik yapıyor karşılığını görecek. Türk'ün gücünü göreceksiniz" şeklinde tehditler savurduğu görülüyor. Başbakanlık görüntüler hakkında inceleme başlattığını duyurdu.

Dicle Haber Ajansı’nın Nedim Türfent imzasıyla geçtiği habere göre, Yüksekova’da özel harekat timlerinin 5 Ağustos’ta Selahattin Eyyubi Havalimanı’nın kuzeyinde özel bir şantiyeye yaptığı baskında 52 kişi gözaltına alınırken, baskın sırasında yapılan işkence görüntüleri ortaya çıktı. Baskında aralarında çocuk ve yaşlıların da bulunduğu 52 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 46’sı götürüldükleri emniyette serbest bırakılırken, 6 kişinin ise bugün adliyeye getirilmesi bekleniyor.

Başbakanlık'tan inceleme

Başbakanlık, sosyal medyada yer alan görüntülerle ilgili inceleme başlattı, "vatandaşlarımızın yere yatırıldığı görüntü için derhal gerekli incelemenin yapılması talimatı verildi" denildi.

Açıklamada, "Başbakanımız terörle mücadele operasyonları çerçevesinde vatandaşlarımızın yere yatırıldığı bir görüntünün sosyal medyada dolaşıma girmesi üzerine İçişleri Bakanlığı'na derhal gerekli incelemenin yapılması talimatını verdi" ifadesi kullanıldı.



"Terörle mücadelenin demokratik hukuk devleti kuralları çerçevesinde taviz verilmeksizin sürdürülmesinin altını daha önce de defaatle çizen sayın başbakanımız kanunsuz hiç bir uygulamaya izin verilmeyeceğinin de altını çizmektedir. Bununla ilgili gerekli inceleme tamamlandıktan sonra kamuoyuna gerekli açıklamalar da yapılacaktır " açıklaması yapıldı.