AKP'li Metiner, Bulut'u solladı: 3 silahım var, biz liderimizle ölmeye de varız!

AKP Adıyaman Milletvekili ve Kürt siyasal hareketinin HDP kurulmadan önceki partilerinden olan HADEP'te Genel Başkan Yardımcılığı da yapan Mehmet Metiner, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Yiğit Bulut'un, "İki silahım var, ben ölmeden Erdoğan’a kimse dokunamaz" açıklamalarından sonra, "3 silahım var, biz liderimizle ölmeye de varız" şeklinde konuştu.

Aktifhaber'den Yusuf Bolat’ın haberine göre Metiner, dün gece katıldığı Habertürk canlı yayınında, koalisyonun kurulamamasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yaklaşımının büyük etken olduğunu savunan CHP’li vekiller Barış Yarkadaş ve Tuncay Özkan’a, Erdoğan’a ‘operasyon çekildiğini‘ öne sürerek “Biz liderimizle ölmeye de varız” karşılığını verdi.

Tırnağına halel gelse gereğini yaparız

CHP’li Özkan’ın “Erdoğan’ın jöleli danışmanı Yiğit Bulut diyor ki, iki tane silahım binlerce de mermim var diyor. Sen de ‘ölmeye hazırız’ diyorsun Cumhurbaşkanı için. Neden? Neden? Neden?” sözleri üzerine üç isim arasında şu diyalog gelişti:

Metiner: Canım kardeşim, bizim davamızın lideridir.

Yarkadaş: Ne davası bu ya?

Metiner: Bizim hareketimizin davamızın lideridir. Tırnağına halel gelse biz gereğini yaparız.

Yarkadaş: Mehmet Metiner’de de 2 tane silah var anladığım kadaryla.

Metiner: Bende 3 tane var. Bir insanı ne kadar seveceğimizi nereye kadar seveceğimizi siz mi belirleyeceksiniz?

Yarkadaş: Bende mesela silah yok. Tuncay Özkan’da da yok. Orhan Bursalı’da da yok. Siz niye silahla dolaşıyorsunuz?

Metiner: Biz tehdit ediliyoruz.

Yarkadaş: Kim tehdit ediyorsa kulağından tutun yargıya götürün. Kim tehdit ediyor sizi? Hep mağduruiyet hep mağduriyet.

Metiner: Kişiselleştirmeye gerek yok. Kimi seveceğimizi nereye kdar seveceğimize biz karar veririz. kendi işinize bakın.

Yiğit Bulut Ne Demişti?

TRT Haber kanalında canlı olarak yayınlanan Derin Analiz programına katılan Bulut, "Ben asılmadan bu ülkenini seçilmiş cumhurbaşkanına kimse elini süremez” diye konuşmuştu.