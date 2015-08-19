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Politika

AKP'li Mehmet Metiner: HADEP'e inanıp gittiğim için son derece pişmanım

'Nişantaşı'ndan baktığında bölgedeki psikolojik ortamı anlayamazsın'

19 Ağustos 2015 11:42

AKP'den milletvekili seçilmeden önce Kürt siyasal hareketinin HDP kurulmadan önceki partilerinden olan HADEP'te Genel Başkan Yardımcılığı da yapan Mehmet Metiner, "HADEP'e inanıp gittiğim, Türkiyelileşme iddialarına inandığım için son derece pişmanım" dedi.

Hürriyet'ten Ahmet Hakan'a konuşan (19 Ağustos 2015) Metiner, "HADEP'te ne söylemişsem bugün de aynı şeyleri söylüyorum. HADEP'te birlikte olduğumuz insanlar bugün farklı yerlere savrulmuş" ifadelerini kullandı.

"HDP'nin Doğu ve Güneydoğu'da baskıyla oy topladığını" iddia eden AKP'li Metiner, Ahmet Hakan'ın "Diyelim ki ben Diyarbakır'da oturuyorum ve oraya hâkimler. Oyumu AK Parti'ye vereceğim. Bana nasıl engel olabilirler ki?" sorusuna, "Nişantaşı'ndan baktığında engel olamazlar ama oraya gittiğinde orda psikolojik bir ortam var" yanıtını verdi.

Metiner, geçtiğimiz haftalarda bir özel harekât polisinin, Hakkari Yüksekova'da bir şantiyede "Türk'ün gücünü göreceksiniz" diyerek işçilere tehditler savurması hakkında, "Öyle bir ifade kullanılmışsa doğru bulmam. Bir taraf Türk'ün gücü diyor, öbür taraf da Kürt'ün gücü diyor. Ama o şantiyede yakalananların araçlarından çıkan silahlar, bombalar ne olacak?" savunması yaptı. Metiner, "Amerika'da da polis aynı şeyi, hatta fazlasını yapar. Almanya'daki polis de aynı şeyi yapar" dedi.

 

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