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Politika

AKP'li Markar Esayan: Muharrem Bey'in çehresine gerçek bir liderle karşılaşmanın mutluluğu yansımış

AKP İstanbul Milletvekili Esayan, Erdoğan-İnce görüşmesine ilişkin bir fotoğraf paylaştı

10 Mayıs 2018 05:28

AKP İstanbul Milletvekili Markar Esayan'ın Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin görüşmesine ilişkin paylaşımı dikkat çekti. 

Erdoğan ve İnce'nin görüşme sırasında çekilen bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Esayan, "Muharrem beyin çehresine gerçek bir liderle karşılaşmanın mutluluğu/coşkusu yansımış. Herkesin mutluluğu için devam" yorumunda bulundu. 

Markar Esayan'ın tweeti şöyle:

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