AKP’li Kürt siyasetçilerden Ahmet Türk'ün basına yansıyan fotoğrafına tepki

AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanan 74 yaşındaki Ahmet Türk'ün, "eli kelepçeli olarak hastaneye götürülmesinden rahatsızlık duyduğunu" söyledi.

Valilik: Ahmet Türk’e kelepçe takılmadı

Kimin suçlu, kimin suçsuz olduğunu mahkemelerin karar vereceğini belirten Ensarioğlu, şunları söyledi:

"Dün Ahmet Türk'e uygulanan muamele doğru bir muamele değildi. İnsanlara, yaşına ve konuma uygun göre muamele edilmelidir. Kelepçe, kaçma olasılığı olan insanlara tedbir amacıyla takılır. Kaçmayacağı bilinen ve belli bir siyasi kişiliği olan insanlara insan onurunu koruyarak muamele etmek lazımdır. Dün yaşanan görüntü rahatsız edeci bir görüntüydü."

“Doğru değil”

Eski AKP Diyarbakır milletvekili Abdurahman Kurt da, Ahmet Türk'ün başından bu yana yaş, sağlık sorunları ve siyasi kimliği nedeniyle tutuksuz yargılanması gerektiğini söyledi. Kurt, "Keşke dünkü görüntüler keşke yaşanmasaydı. Doğu değildi. Herkes hukuk karşısında eşittir ama sağlık sorunları olduğu bilinen ve o yaşa gelmiş bir siyasi kimliği olan Ahmet Türk'e kelepçe takılması doğru değildi. Toplum vicdanını rahatlatılması için başından beri tutuksuz yargılanmalıydı" dedi.

“Tutuksuz yargılanmalıydı”

Eski AKP Batman milletvekili Mehmet Emin Ekmen de Ahmet Türk'ün, yaşı, sağlığı ve siyasi tutumları itibariyle tutuksuz yargılanması gerektiği hususunda kamuoyunun mutabık olduğu bir isim olduğunu belirterek, "Cezaevi uygulamalarının da belli bir nezaket ile yürütülmesi gerekir. Bu fotoğrafa ilişkin tartışma esası itibariyle Ahmet Türk'ün tutukluluk durumuna dair bir rahatsızlığın ifadesidir" diye konuştu.