Valilik: Ahmet Türk’e kelepçe takılmadı

Elazığ Valiliği, eski Mardin Büyükşehir Belediyesi Ahmet Türk’ün kelepçeli olarak hastaneye götürüldüğü yönünde sosyal medya ve televizyonlarda yayınlanan görüntülere ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada Türk’e kelepçe takılmadığı söylendi.

T24’e bilgi veren Ahmet Türk’ün avukatı Zeynep Boztoprak da Türk’e kelepçe takılıp takılmamasının önemli olmadığını ifade ederken “O şekilde götürülmesi bile kötü muamele. ‘Kelepçe takmayalım ama ellerinizi bu şekilde’ tutun demiş olabilirler” dedi.

Valilikten yapılan açıklama şöyle:

"Hakkında yürütülen adli soruşturma kapsamında halen ilimiz ceza evinde tutuklu olarak bulunan Ahmet Türk’e, 25.01.2017 tarihinde muayene için ilimiz Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülmesi sırasında kelepçe takıldığı şeklinde bazı basın-yayın organlarında haberler yer almıştır. Ahmet Türk’e cezaevinden alınıp sağlık kuruluşundaki işlemlerinin bitirilmesine müteakip cezaevine teslim edilmesine kadar, hiçbir aşamada kelepçe takılmamıştır.”

AKP’li Kürt siyasetçiler tepki göstermişti

AKP’li Kürt siyasetçiler, Türk’ün medyaya servis edilen görüntülere tepki göstermişti.

Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, fotoğrafa ilişkin şu açıklamayı yapmıştı:

"Dün Ahmet Türk'e uygulanan muamele doğru bir muamele değildi. İnsanlara, yaşına ve konuma uygun göre muamele edilmelidir. Kelepçe, kaçma olasılığı olan insanlara tedbir amacıyla takılır. Kaçmayacağı bilinen ve belli bir siyasi kişiliği olan insanlara insan onurunu koruyarak muamele etmek lazımdır. Dün yaşanan görüntü rahatsız edeci bir görüntüydü.”

“Doğru değil”

Eski AKP Diyarbakır milletvekili Abdurahman Kurt da, Ahmet Türk'ün başından bu yana yaş, sağlık sorunları ve siyasi kimliği nedeniyle tutuksuz yargılanması gerektiğini söyledi. Kurt, "Keşke dünkü görüntüler keşke yaşanmasaydı. Doğu değildi. Herkes hukuk karşısında eşittir ama sağlık sorunları olduğu bilinen ve o yaşa gelmiş bir siyasi kimliği olan Ahmet Türk'e kelepçe takılması doğru değildi. Toplum vicdanını rahatlatılması için başından beri tutuksuz yargılanmalıydı" dedi.

“Tutuksuz yargılanmalıydı”

Eski AKP Batman milletvekili Mehmet Emin Ekmen de Ahmet Türk'ün, yaşı, sağlığı ve siyasi tutumları itibariyle tutuksuz yargılanması gerektiği hususunda kamuoyunun mutabık olduğu bir isim olduğunu belirterek, "Cezaevi uygulamalarının da belli bir nezaket ile yürütülmesi gerekir. Bu fotoğrafa ilişkin tartışma esası itibariyle Ahmet Türk'ün tutukluluk durumuna dair bir rahatsızlığın ifadesidir" diye konuştu.