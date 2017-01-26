Ahmet Türk hastaneye böyle götürüldü

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hakkında yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanan ve görevden alınan Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Türk, bulunduğu Elazığ Cezaevi'nden sağlık raporu alınması için hastaneye götürüldü. Türk'e kelepçe takılmadı ama bunun yerine iki askerin kollarına sıkı sıkıya sarıldığı görüldü. Çıkarılacak olan sağlık raporunun Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği belirtildi.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Şahismail Gezici'nin haberine göre, Mardin'de tutuklandıktan sonra İstanbul Silivri Cezaevi'ne gönderilen ve sağlık sorunları nedeniyle tahliyesi beklenirken Elazığ Cezaevi'ne nakledilen eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün, dün cezaevinden hastaneye götürüldüğü belirtildi. Türk'ün sağlık sorunları ile ilgili daha önce Silivri cezaevinden eksik kalan tetkiklerinin yapılması için hastaneye götürüldüğü ve kendisi için hazırlanan sağlık raporunun Adli Tıp kurumuna gönderileceği belirtildi.

15 Ocak'ta Elazığ'a nakledildi

İçişleri Bakanlığı'nca 17 Kasım 2016'da görevden uzaklaştırılan eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Türk, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 'terör' soruşturması çerçevesinde 21 Kasım 2016'da gözaltına alınmış ve 24 Kasım 2016'da tutuklanmıştı.

Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan Türk, 15 Ocak'ta Elazığ F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na nakledilmişti.