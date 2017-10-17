AKP'li Kılıç: Müftü nikâhı istemezükçüler evlilik sorunlu tipler!

AKP Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, müftü nikâhına karşı çıkanların sorunlu tipler olduğunu belirterek, “Müftülerin nikâh kıyacak olmasında istemezükçülerin birçoğu evlilik sorunlu tipler, birçoğunun nikâhla işi yok, yaşı geldiği hâlde evlenmemiş ya da evlenmiş, bir iki yılda boşanmış ya da başka bir kısım yerlerde kafasına göre takılanlardan" dedi.

Gazete Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre, Meclis Genel Kurulu, OHAL’in 5’inci kez uzatılmasıyla ilgili Başbakanlık tezkeresi ve içinde müftülere nikâh kıyma yetkisi de bulunan Nüfus Hizmetleri Kanununu görüşmek üzere toplandı.

Genel Kurul’un başında gündeme ilişkin görüşlerini açıklamak için bir dakika söz alan AKP Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, müftülere nikâh yetkisi veren tasarıya tepkileri eleştirdi.

"Müftülerin nikâh kıyacak olmasında istemezükçülerin birçoğu evlilik sorunlu tipler, birçoğunun nikâhla işi yok, yaşı geldiği hâlde evlenmemiş ya da evlenmiş, bir iki yılda boşanmış ya da başka bir kısım yerlerde kafasına göre takılanlardan” diyen Kılıç şöyle devam etti:

"Laikliğe aykırı bir tarafı yoktur"

"Herkesin hayatı kendisine ama çağdaş birlikteliği tercih edenler ‘Sana ne, benim hayatım bana’ diyerek din, devlet ve siyaset adamlarına efelenenler, lütfen, siz de bizim inancımızın gereklerine göre hareket etmek isteyenlerin ne yapacağına karışmayın, bırakın, biz nikâhımızı nerede kime kıydırmak istiyorsak onu gerçekleştirelim. Kaldı ki müftünün önünde nikâh kıydırmak, belediye memuru önünde nikâh kıydırma yetkisini de kaldırmıyor, alternatifleri çoğaltıyor. Bırakın herkes nikâhını istediği yerde kıydırsın. Bunun çağdaşlığa da, laikliğe aykırı bir tarafı yoktur, tüm çağdaş ve laik ülkelerde olduğu gibi."

AKP Milletvekili Kılıç, il ve ilçelerde müftülük görevinde bulunmuştu. Kılıç, Meclis’te Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu ile Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Üyesi.