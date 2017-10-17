T24 LogoT24 Logo
Gündem

AKP'li Kılıç: Müftü nikâhı istemezükçüler evlilik sorunlu tipler!

İmran Kılıç, müftülere nikâh yetkisi veren tasarıya tepkileri eleştirdi

17 Ekim 2017 20:16

AKP Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, müftü nikâhına karşı çıkanların sorunlu tipler olduğunu belirterek, “Müftülerin nikâh kıyacak olmasında istemezükçülerin birçoğu evlilik sorunlu tipler, birçoğunun nikâhla işi yok, yaşı geldiği hâlde evlenmemiş ya da evlenmiş, bir iki yılda boşanmış ya da başka bir kısım yerlerde kafasına göre takılanlardan" dedi.

Gazete Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre, Meclis Genel Kurulu, OHAL’in 5’inci kez uzatılmasıyla ilgili Başbakanlık tezkeresi ve içinde müftülere nikâh kıyma yetkisi de bulunan Nüfus Hizmetleri Kanununu görüşmek üzere toplandı.

Genel Kurul’un başında gündeme ilişkin görüşlerini açıklamak için bir dakika söz alan AKP Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, müftülere nikâh yetkisi veren tasarıya tepkileri eleştirdi.

"Müftülerin nikâh kıyacak olmasında istemezükçülerin birçoğu evlilik sorunlu tipler, birçoğunun nikâhla işi yok, yaşı geldiği hâlde evlenmemiş ya da evlenmiş, bir iki yılda boşanmış ya da başka bir kısım yerlerde kafasına göre takılanlardan” diyen Kılıç şöyle devam etti:

"Laikliğe aykırı bir tarafı yoktur"

"Herkesin hayatı kendisine ama çağdaş birlikteliği tercih edenler ‘Sana ne, benim hayatım bana’ diyerek din, devlet ve siyaset adamlarına efelenenler, lütfen, siz de bizim inancımızın gereklerine göre hareket etmek isteyenlerin ne yapacağına karışmayın, bırakın, biz nikâhımızı nerede kime kıydırmak istiyorsak onu gerçekleştirelim. Kaldı ki müftünün önünde nikâh kıydırmak, belediye memuru önünde nikâh kıydırma yetkisini de kaldırmıyor, alternatifleri çoğaltıyor. Bırakın herkes nikâhını istediği yerde kıydırsın. Bunun çağdaşlığa da, laikliğe aykırı bir tarafı yoktur, tüm çağdaş ve laik ülkelerde olduğu gibi."

AKP Milletvekili Kılıç, il ve ilçelerde müftülük görevinde bulunmuştu. Kılıç, Meclis’te Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu ile Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Üyesi.

ETİKETLER

İmran KılıçAKPmüftü nikahı

İlgili Haberler

AKP Sözcüsü: Müftülüklere nikâh yetkisinin verilmesinde geri çekme söz konusu değil

"Nikâh memurunun yetkisi neyse müftülüklere de aynı yetki veriliyor"

AKP Başkanvekili'nden müftülük nikâhı yorumu: Müftünün memuriyeti neden medeni kanuna aykırı değil?

Bülent Turan, Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen "torba yasa"nın haftaya TBMM Genel Kurulu'nda görüşüleceğini söyledi

Taha Akyol'dan 'müftü nikâhı' yorumu: Kutuplaşma ortamı bir bardak suda fırtınalar yarattı

"Resmi kayıt geçerli olmak şartıyla insanlar tercihlerine göre nikâh yapabilmelidir"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24