AKP Sözcüsü: Müftülüklere nikâh yetkisinin verilmesinde geri çekme söz konusu değil

AKP Parti Sözcüsü Mahir Ünal, müftülüklere nikâh kıyma yetkisi veren tasarının geri çekilmeyeceğini belirterek “Nikâh memurunun nikah kıyma yetkisi neyse yine devlet memuru olan müftülere de aynı yetki veriliyor" açıklaması yaptı.

CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen’in “Darbeyi AK Parti’nin kendisi yaptı” sözlerine de tepki gösteren Ünal, "Artık kimsenin FETÖ’nün ağzıyla konuşmasına tahammülümüz yok. 250 şehit spekülasyon konusu yapılamaz. Bunun hesabını sorarız" dedi.

Mahir Ünal, MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu..

Mahir Ünal, büyükşehirlerdeki ilçe kongrelerinin ertelendiği haberlerinin doğru olmadığını söyledi. Kongreler yıl sonuna kadar tamamlanacak. Büyükşehirlerin ilçe kongreleri 51 il kongresi bittikten sonra yapılacak. Neden sona bırakıldı. Çünkü Ankara’da giden konuşmacılar, katılımcılar yer alması gibi sorunlar yaşanmaması için sona bırakıldı. Bu planlanan bir süreç” dedi.

Dün Milliyet gazetesinde yer alan haberde, büyükşehirlerdeki ilçe kongrelerinin ertelendiği, başkanların istifa edip yerine atama yapılacağı iddia edilmişti. Atamaların ardından kongrelerin yapılacağı öne sürülmüştü.

CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen’in “Darbeyi AK Parti’nin kendisi yaptı” sözlerine ilişkin de değerlendirmede bulunan Ünal, “FETÖ, 15 Temmuz gecesi devleti ele geçirmeye çalıştı. 17-25 Aralık’ı da AK Parti’ye karşı bir şey olarak görmeyin. Bu da devleti ele geçirme hamlesiydi. Artık kimsenin FETÖ’nün ağzıyla konuşmasına tahammülümüz yok. 250 şehit spekülasyon konusu yapılamaz. Bunun hesabını sorarız” diye konuştu.

Müftülere nikâh yetkisi verilmesiyle ilgili değişikliğe de değinen Ünal, yasa tasarısını geri çekmeyeceklerini belirtti. Ünal, “Nikâh memurunun nikah kıyma yetkisi neyse yine devlet memuru olan müftülere de aynı yetki veriliyor. Din istismarı sonucunun çıkarılmasını doğru bulmuyoruz” dedi.