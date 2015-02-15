AKP'li il yöneticisi istedi, bakanlık 192 bin ağacın kesilmesine onay verdi!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, AKP’nin Yalova İl Yöneticisi Muğlim Bağatar’a ait taşocağının kapasitesinin 8 kat artırılmasına ilişkin ÇED başvurusuna Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olumlu rapor verdi. Taşocağının genişletilmesi sırasında 192 bin ağacın kesilecek.

Faruk Kırtay'ın Cumhuriyet'te yer alan haberine göre, Yalova’nın Güney köyünde AKP’li il yöneticisi Muğlim Bağatar’a ait Bahadır Madencilik Şirketi’ne ait taşocağının kapasitesinin 8 kat artırılmasına ilişkin ÇED başvurusu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanarak ÇED olumlu raporu verildi. Projeyle 485 dönümlük ormanlık alanda 192 bin ağaç kesilecek. Proje Yalova’yı ayağa kaldırırken dün protesto eylemleri yapıldı.

CHP’li Yalova Belediyesi’nin kavşak yapımı için Karayoları’nın talimatıyla 158 ağacı kesmesine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan Başbakan Ahmet Davutoğlu’na birçok AKP’li tepki gösterirken 192 bin ağacın kesilmesine AKP’lilerin ne diyeceği merak konusu oldu.

Güney köyünde taşocağı bulunan AKP’li il yöneticisi Bağatar’a ait Bahadır Madencilik Şirketi, taşocaklarının kapasitesinin 8 kat artırılması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na başvurdu. Bakanlığın projeye ÇED olumlu raporu vermesiyle 485 dönümlük alanda 192 bin ağacın kesilmesi gündeme geldi. Karar Yalova’yı ayağa kaldırdı.

Yalova Platformu üyeleri, dün GazipaşaCaddesi’nden Uğur Mumcu Kültür Merkezi’ne kadar yürüdü. “Yolumuza taş koyanlara direnişle baş koyduk”, “Yalova’da taşocağı istemiyoruz”, “Şirketlere verecek ağacımız, suyumuz yok” sloganları attı.

Kararın iptali için dava açıldı

Yalova Platformu Sözcüsü Arif Ekim, “Bilim insanları yıllardır taşocaklarının yeraltı sularını yok ettiğini, çıkardığı toz ile ağaçların ve balıkların ölümüne neden olduğunu anlatıyor. Bu uyarılara karşın siyasi irade ısrarla yeni taşocaklarının açılmasına, mevcutların kapasitelerinin artırılmasına izin veriyor. Son alınan kararla 192 bin ağaç katledilecek” dedi.

Yalova Barosu’ndan avukat Zeki Öcal da, “Bizler, Bursa İdare Mahkemesi’ne ‘ÇED olumlu’ raporunun iptali için dava açtık ve yürütmeyi durdurma talep ettik. Sonuna kadar mücedelemizi sürdüreceğiz” dedi.

'Tahribat büyük olacak'

Yalova Tema Vakfı Başkanı Faruk Tezcan yaptığı açıklamada, “Taşocakları ormanlarımızı hiç doymayacak gibi kemiriyor. Bugüne kadar yaptığı zarar yetmiyormuş gibi bugünden sonra da 8 kat büyüyerek, 485 dönüm orman alanını yok edecek” dedi. Patika Ekoloji Kolektifi ise yaptığı açıklamada, “Haftada 3 patlatma yapılacak ve toplam 1694 kilo patlayıcı kullanılacak, 220 kamyon köy yollarını kullanarak taş taşıyacak. Günde 54 ton su köylerin şebekelerinden çekilerek taşocağı için kullanılacak. Bu veriler sadece bir şirketin yaratacağı tahribatı anlatıyor. Orada bulunan, üç büyük taşocağı göz önüne alınırsa rakamlar daha da vahim hale geliyor” denildi.