AKP’li Eker: FETÖ, Zika virüsünden daha tehlikeli

AKP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, "FETÖ örgütünün lobi şirketine ödediği para 8 milyon dolar diye gayrı resmi bilgiler var. Dolayısıyla bir devletin tanıtımında kullanacağı çok büyük bir sermaye, uluslararası şirketin kullandığı reklam parasından, tanıtım parasından çok daha fazla. Böyle bir örgüt bu. Zika virüsünden daha tehlikeli" dedi.

Eker, THY’nin tarifeli uçağı ile saat 14.45'te İstanbul'dan Washington'a gidişinden önce Atatürk Havalimanı VIP Salonu'nda bir basın toplantısı düzenledi.

Heyet, ABD'de üç gün sürecek programda, kongre üyeleri, düşünce kuruluşları ve basın temsilcileri ile bir araya gelecek. FETÖ'nün darbe girişimini ve Gülen'in terör örgütü lideri olduğunu muhataplarına belgelerle anlatacak heyet, Türkiye'ye iadesi konusunda talepleri dile getirecek

Mehdi Eker ile beraber AKP İstanbul Milletvekili Ahmet Berat Çonkar, İstanbul Milletvekili Ali Sarıkaya ve Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay da ABD'ye gitti. Şu an ABD'de temaslarda bulunan AKP İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Kan ve AKP Antalya Milletvekili Sena Nur Çelik, Eker başkanlığındaki heyete katılacak.

Zika nedir?

Sivrisinekler yoluyla bulaşan Zika virüs, yeni doğan bebeklerde beyin hasarına neden oluyor. Ateş, gözlerde kızarma, kusma, baş, kas ve eklem ağrıları gibi belirtileri bulunan hastalığın özgün bir tedavisi ve önleyici aşısı bulunmuyor.

Zika virüsünün yayıldığı Brezilya'da, ekim ayından bu yana 3 bin 500'den fazla bebeğe nöro-gelişimsel bozukluk olan mikrosefali teşhisi koyuldu.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) bölgesel kuruluşu Pan Amerikan Sağlık Örgütü (PAHO), Batı Hemisfer'de Kanada ve Şili hariç en az 20 ülkede görülen Zika virüsünün özellikle Güney Amerika’da yayılmaya devam ettiğini duyurmuştu.

Güney Amerika ülkeleri, sivrisineklerin bulaştırdığı ve kusurlu doğumlara neden olan Zika virüsüyle mücadele için vatandaşlarına hamile kalmamaları tavsiyesinde bulunuyor.