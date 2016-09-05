T24 LogoT24 Logo
Gündem

AKP’den 6 kişilik heyet ABD’ye gidiyor

Heyete AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker başkanlık edecek

05 Eylül 2016 19:54

AKP’de 6 kişilik bir heyet AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker başkanlığında 6 Eylül'de ABD'ye gidiyor.

CNN Türk’ün haberine göre heyette, Eker'in yanı sıra AKP İstanbul Milletvekili Ahmet Berat Çonkar, İstanbul Milletvekili Ali Sarıkaya ve Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay yer alacak.

Öte yandan şu an ABD'de temaslarda bulunan AKP İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Kan ve AKP Antalya Milletvekili Sena Nur Çelik, Eker başkanlığındaki heyete katılacak.

Üç gün sürecek programda, kongre üyeleri, düşünce kuruluşları ve basın temsilcileri ile bir araya gelecek heyet, FETÖ'nün darbe girişimini ve Gülen'in terör örgütü lideri olduğunu muhataplarına belgelerle anlatacak ve Türkiye'ye iadesi konusunda talepleri dile getirecek.

ETİKETLER

mehdi ekerheyetakp

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24