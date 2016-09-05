AKP’den 6 kişilik heyet ABD’ye gidiyor

AKP’de 6 kişilik bir heyet AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker başkanlığında 6 Eylül'de ABD'ye gidiyor.

CNN Türk’ün haberine göre heyette, Eker'in yanı sıra AKP İstanbul Milletvekili Ahmet Berat Çonkar, İstanbul Milletvekili Ali Sarıkaya ve Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay yer alacak.

Öte yandan şu an ABD'de temaslarda bulunan AKP İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Kan ve AKP Antalya Milletvekili Sena Nur Çelik, Eker başkanlığındaki heyete katılacak.

Üç gün sürecek programda, kongre üyeleri, düşünce kuruluşları ve basın temsilcileri ile bir araya gelecek heyet, FETÖ'nün darbe girişimini ve Gülen'in terör örgütü lideri olduğunu muhataplarına belgelerle anlatacak ve Türkiye'ye iadesi konusunda talepleri dile getirecek.