AKP'li Demirci: Başı açık kadınlar ya kiralık ya satılıktır

T24- AK Parti Ünye Tanıtım ve Medya Başkanı Süleyman Demirci, Facebook'taki sayfasına, başı açık kadınlar için "Örtüsüz kadın perdesiz eve benzer. Perdesiz ev ya satılıktır ya da kiralıktır" yazdı. Bu sözlerin ardından istifasını sunan Demirci hakkında inceleme başlatıldı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde yayımlanan "Ünye Güncel" gazetesinde de yer alan habere yurttaşlar büyük tepki gösterdi.

AK Parti Ordu Milletvekili Mustafa Hamarat'ın da bulunduğu bir toplantıya katılan yurttaşlar toplantı sırasında tepkilerini dile getirdi. Yurttaşlar, Demirci'nin yazdıklarını "ahlaksızlık" olarak niteledi.

Hamarat'ın yaşananlar karşısında sessiz kalması karşısında ise yurttaşlar, Hamarat'a "Gerekeni yapmalısınız, aksi takdirde sizin de bu düşünceye sahip çıktığınızı düşüneceğiz" dedi.

Ayrıca AK Parti Ünye İlçe Başkanı Ahmet Çamyar ve Başkan Yardımcısı Adem Çalık'ın yaşanan olayla ilgili bilgisi olduğu fakat buna rağmen Demirci'yi sadece sözlü olarak uyarmakla yetindikleri öğrenildi.

Demirci'nin de yapılan uyarı üzerine Facebook'a yazdığı yazıyı sildiği fakat olayla ilgili hiçbir disiplin cezası almadığı belirtildi.





Haber ulusal basında yer alınca...







Ancak bu haber ulusal basında yer alınca işin şekli değişti. Süleyman Demirci hem partiden istifa etti, hem de hakkında inceleme başlatıldı.

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bugün bazı internet sitelerinde, 'Örtüsüz Kadın Satılıktır' başlığı ile yer alan haberde adı geçen AK Parti Ünye Tanıtım ve Medya Başkanı Süleyman Demirci, partimizden ve kadınlarımızdan özür dileyerek, görevinden ve AK Parti'den istifa etmiştir. Ayrıca hakkında inceleme başlatılmıştır."

