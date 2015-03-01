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Politika

AKP'li delegeler arasında arbede!

AKP'de temayül yoklamasında, oy kullanan delegeler arasında arbede çıktı

01 Mart 2015 22:00

Şanlıurfa'da, 7 Haziranda yapılacak milletvekili genel seçimleri için AKP'ye başvuran aday adaylarına yönelik temayül yoklamasında, oy kullanan delegeler arasında arbede yaşandı.

GAP Tarımsal Eğitim Merkezi salonunda yapılan ve 268 aday adayının temayül yoklamasına katılan ve oy kullanan iki delege grubu arasında arbede çıktı. Birbirlerine saldıran iki grubu polis ayırmakta güçlük çekti. Polis salonda güvenliği sağlamak için uzun uğraş sonucu partilileri dışarı çıkardı.

Parti yetkililerinin aldığı kararla, dışarı çıkarılan delegeler kimlik kartlarını göstererek içeri alındı ve oylarını kullandı.
 

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