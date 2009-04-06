AKP'li damat sınır tanımıyor!

Adı Volkan Metin. Kayınpederi olan AKP Uşak Milletvekili Mustafa Çetin’in ricasıyla TOKİ uzmanı olarak işe başladı.



Kayınpederin arkadaşı Tekirdağ Valisi de, damat Çetin’i, Özel Kalem Müdürü olarak atadı. Hem de sınavsız. Polisevi’nde konakladı. İki kez 15’er gün izin aldı. Bir ay sonra da TRT’ye geçiş yaparak, Ankara’ya gitti.



Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı iken görevinden istifa eden ve 23’üncü dönem Uşak Milletvekili seçilen Mustafa Çetin, damadı Volkan Metin’i önce Toplu Konut İdaresi’nde (TOKİ) uzman olarak işe başlattı. Milletvekili Çetin, geçen Ocak ayında yeniden devreye girerek İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu’nda birlikte çalıştığı arkadaşı Tekirdağ Valisi Aydın Nezih Doğan’ı arayarak damadının Valilik Özel Kalem Müdürü olarak atanması için ricacı oldu.



Vali Doğan, Volkan Metin’i, 5 Ocak 2009 tarihinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 59’uncu Maddesi’nden kaynaklanan yetkisini kullanarak Tekirdağ Valiliği Özel Kalem Müdürlüğü’ne atadı. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 59’uncu maddesinin herhangi bir sınav şartı aranmaksızın memur ataması yapılabilmesi nedeniyle devlet memurluğu kadrosuna kavuşan Metin, hemen görevine başladı.



Çetin, atamasından sonra evini taşımadı ve kentteki Polisevi’nde konakladı. Bir ay süre ile Valilik’teki görevine devam eden Metin, daha sonra iki defa 15’er gün rapor aldı. Ardından da izne çıktı. İzin ve raporların ardından tekrar çalışmaya başlayan Metin, bir ay görev yaptıktan sonra TRT’ye geçiş yaparak Ankara’ya gitti.



AKP Uşak Milletvekili Mustafa Çetin, daha önce kardeşi İsmail Çetin’in İzmir Milli Eğitim Şube Müdürlüğü’nde Müdür Yardımcılığı görevine atanması ile de kamuoyunun gündemine gelmişti.

