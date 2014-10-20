AKP'li Çelik: BBC'ye konuşan milletvekili ben değilim

BBC’nin kimliğini açıklamadığı bir AKP milletvekilinin çözüm süreci konusunda partiyi eleştiren demecine yer veren haberiyle ilgili ilişkilendirilen AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, “O milletvekili ben değilim” açıklaması yaptı.

Aydınlık gazetesinin BCC'ye konuşan vekil olarak iddia ettiği Çelik, kişisel Twitter hesabından takipçilerine, “Bugün, adı aydınlık ama muhtevası karanlık bir gazete, şahsımla ilgili bazı yalan ve hezeyan dolu iddialarda bulunmuştur. Gazete, benim ‘Kendi Partisini BBC üzerinden topa tutan’ Ak Partili olabileceğimi ima ettikten sonra birkaç gün önceki gibi yine saçmalamış. Öncelikle kendi partim ve tanıyanlar bilirler ki, ben söyleyeceklerini isim vermeden, gizli saklı söyleyen namertlerden olmadım, olamam. BBC ile, içeriği bir tarafa, konuşmuşluğum bile söz konusu değil. Dolayısıyla gazetenin hakkımdaki iddiaları yalan ve hezeyandan ibarettir” diye mesaj attı.

Haymana’da yeni taşındığı çiftliğinde ve Genel Merkez’deki odasında güneydoğulularla muhalefet örgütlediği yönündeki daha önceki haberin de doğru olmadığını kaydeden Çelik ayrıca, “Ak Parti'nin içine fitne sokma çabalarından biri olan bu ve benzeri haberleri yapanlar bilsinler ki, biz o zevki onlara tattırmayacağız” dedi.