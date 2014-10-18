AKP'li vekil: Erdoğan barış sürecine değil, oy toplamaya odaklı

Suriye sınırındaki Kürt kenti Kobani'nin IŞİD militanlarının kontrolüne geçmesi olasılığı, Türkiye hükümetiyle Kürt hareketinin ilişkilerini gerginleştiriyor.

Bu nedenle "barış sürecinin geleceğinin ne olduğu" tartışmaları yaşanıyor.

BBC muhabiri Paul Moss da, İstanbul'da bir dizi yetkiliyle görüşerek, bu tartışmaya dair fikirlerini sordu.

Moss'un İstanbul'da görüştüğü Adalet ve Kalkınma Partisi'nin üst düzey bir milletvekili -ismini vermemek kaydıyla- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve partisinin Kürt politikasını sert biçimde eleştirdi.

Kimliğini saklayan AKP milletvekili, BBC'ye yaptığı açıklamada ''Hükümetin PKK'ya saldırma kararını neden aldığını anlamak çok zor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kürt sorununu çözmeye değil, oylarını artırmaya odaklanmış durumda. Barış sürecinin yakın zamanda çökebileceğine inanıyorum. Bu ise ülkeyi kaosa sürükleyecektir'' dedi.

TSK'nın bombardımanı ne anlama geliyor?

30'dan fazla kişinin hayatını kaybettiği Kobani eylemleri ardından, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), PKK hedeflerine bombalı saldırı düzenlemişti.

Genelkurmay'dan yapılan açıklamada, Hakkari'nin Yüksekova İlçesi Dağlıca bölgesinde PKK'lıların askeri üs bölgelerine yaptığı taciz ateşine, en ağır şekilde karşılık verildiği belirtilmişti.

Bombardıman, çözüm sürecinin başlamasından bu yana PKK'ya düzenlenen ilk kapsamlı hava operasyonu olması açısından dikkat çekmişti.

HDP sözcüsü Ayşe Berktay, bu son gelişmeleri ''Hükümet ateşkesi ortadan kaldırdığı mesajını vermiş oldu'' şeklinde yorumluyor.

PKK'nın bir açıklama yayımladığını ve Türkiye ordusuna saldırılarda bulunduğu yönündeki suçlamanın örgüt tarafından yalanlandığını söyleyen Ayşe Berktay, ''Ama farz edelim ki oldu; şayet ben ateşkesi önemseyen bir hükümet isem, vereceğim karşılık hava bombardımanı olmazdı.'' diyor.

'Türkiye bölgenin en merkeziyetçi devletlerinden'

Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi ve Taraf yazarı Cengiz Aktar, Kobani krizinin öncesinde de Türkiye hükümetinin Kürt hareketiyle ilişkililerinin zaten problemli olduğunu belirtiyor. Aktar'a göre Suriye'deki gelişmeler, durumu daha da kötüleştiriyor.

Akademisyen Cengiz Aktar, ''Kürtlerin kilit önemdeki taleplerinden biri yerel, özerk bir yönetim. Merkezi hükümetten yetki devri talep ediyorlar. Eğer hükümet bu talebe karşılık veremiyorsa, barış süreci de işlemeyecektir. Türkiye bölgenin en merkeziyetçi devletlerinden biri. Muazzam büyüklükte bir ülke, ama herşey tek bir adama -Recep Tayyip Erdoğan'a bağlanmış durumda'' diyor.

'Durup dururken operasyon yapılmadı'

BBC muhabiri, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin İstanbul teşkilatında görev yapmış İbrahim Yıldırım'ın görüşlerine de yer veriyor.

Yıldırım, PKK'ya yönelik saldırıların haklı gerekçelere dayandığını ve yeniden yapılabileceğini söylüyor.

''PKK hala terörist bir örgüttür. Alllaha şükür askerlerimiz ölmedi ama Türk güvenlik güçleri terörist saldırıların hedefindeydi. Hava kuvvetlerimiz durup dururken operasyon düzenlemeye kalkışmadı" diyen Yıldırım, sözlerine şöyle devam ediyor: "Eğer PKK tekrar bir saldırıda bulunursa, Türkiye ordusundan da karşılık alacaklardır.''

BBCTürkçe