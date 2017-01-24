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AKP'li Çamlı'dan anlaşılmayan mesaj: Lağum ağuzları enkellecem oğa köre

Sosyal medya Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyesi Çamlı’nın mesajını anlamaya çalışıyor…

24 Ocak 2017 19:49

Sosyal medya, AKP İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı’nın paylaştığı mesajları anlamaya çalışıyor.

Meclis’te başkanlık görüşmeleri yapılırken Twitter’dan “Yeliz Adaley” takma ismiyle yayın yaptığı ortaya çıkan AKP milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı’nın paylaştığı mesaj anlaşılamadı.

Çamlı bu kez kendi Twitter hesabından “Zeka ürünlerine laf yok ama lağum ağuzları enkellecem oğa köre” şeklinde bir tweet paylaştı.

Geçtiğimiz günlerde de “Sizi bu hale Okuyarak büyüdüğünüz o Kazteler getirdi” şeklinde bir paylaşımda bulunmuştu.

Çamlı, aynı zamanda Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyesi.

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