AKP’li Burhan Kuzu: TSK’da darbeye katılanların oranı yüzde 50’ye varıyor!

AKP İstanbul Milletvekili ve eski Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu, TSK'nın ‘darbe girişimine katılan personel oranının yüzde 1.5 olduğuna' yönelik açıklamasının yanlış olduğunu söyledi.

NTV'ye konuşan Burhan Kuzu, "Erleri işin içine katarak oran veremezsin. Erler bugün var yarın yok. Muvazzaf subaylar bakımından bunları yapmak lazım. Teğmenden başlattığın zaman ortalama yüzde 50'ye varıyor. Bu oran havada çok daha yüksek, 70-75 rakamı bile telaffuz ediliyor. Oranları doğru vermek gerekli, kamuoyunun tehlikenin boyutunu görmesi lazım" ifadelerini kullandı.