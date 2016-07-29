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15 Temmuz Darbe Girişimi

AKP’li Burhan Kuzu: TSK’da darbeye katılanların oranı yüzde 50’ye varıyor!

TSK, darbeye katılan personel sayısını yüzde 1,5 olarak açıklamıştı

29 Temmuz 2016 00:36

AKP İstanbul Milletvekili ve eski Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu, TSK'nın ‘darbe girişimine katılan personel oranının yüzde 1.5 olduğuna' yönelik açıklamasının yanlış olduğunu söyledi.

NTV'ye konuşan Burhan Kuzu, "Erleri işin içine katarak oran veremezsin. Erler bugün var yarın yok. Muvazzaf subaylar bakımından bunları yapmak lazım. Teğmenden başlattığın zaman ortalama yüzde 50'ye varıyor. Bu oran havada çok daha yüksek, 70-75 rakamı bile telaffuz ediliyor. Oranları doğru vermek gerekli, kamuoyunun tehlikenin boyutunu görmesi lazım" ifadelerini kullandı.

 

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