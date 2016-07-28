Emekli askeri hâkim: TSK’da yüzde 1,5 neredeyse darbeyi başarıyordu, diğerleri Çokoprens almaya mı gitti!

Emekli askeri hâkim Ahmet Zeki Üçok, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) darbe girişimine ilişkin yaptığı “ TSK içerisine sızmış illegal çete mensubu hain teröristlerin (FETÖ), ülkemize yaşattığı bu zillet ve rezalete katılan, destekleyenlerin ve kullandıkları araçların oranı genel olarak ortalama yüzde 1,5” açıklamasına tepki gösterdi. Üçok, “TSK'nın en zayıf olduğu yer matematik. Yüzde 1.5 neredeyse bu darbeyi başarıyordu. Peki senin yüzde 98.5'in ne yapıyordu? Çokoprens almaya mı gitti?” diye sordu.

Habertürk TV’de Akşam Raporu programına konuk olan Üçok’un açıklamaları şöyle:

"TSK'nın en zayıf olduğu yer matematik. Yüzde 1.5 neredeyse bu darbeyi başarıyordu. Peki senin yüzde 98.5'in ne yapıyordu. Çokoprens almaya mı gitti? 35 uçak bu ülkeyi bombalarken geride kalan 400 tane uçağımız ne yaptı, neredeydi? Bu darbede birincisi darbeciler var. Hiç müdahalede bulunmayıp zımnen bu darbeye destek olanlar var. Üçüncü grup bekleyip darbeciler kazanırsa darbecilerin yayına geçip pozisyon alacak olanlar var. Dördüncü grup evinde televizyon izleyen korkaklar grubu, hiçbir şekilde sokağa bile çıkmayan. Beşinci grup ise kahraman bir asker grubu var. Darbeye karşı birliğinde mücadele edenler var.

"Bu adam buna niye müdahale etmedi. 35 uçak diyoruz. Balıkesir var, Bandırma var, Merzifon var. Diyarbakır var. Buralardan bir tane bile mi uçak kaldıramadınız. Kaldıramadıysanız niye kaldıramadınız. 27 mi 37 mi helikopter katıldı diyorlar. Türkiye'nin elinde 300-400 tane helikopter var. Bütün bu insanların üzerine makineli tüfekle Emniyet Müdürlüğü'nün önünde yolun üstüne helikopteri yolun üstüne koyup makineli tüfekle tararken geri kalan 300 tane helikopterimiz neredeydi? Bu soruların cevaplarını almadan kimse 'bu darbe bitti' demesin.”