AKP'li belediyeden skandal kitap: Dergi ve gazeteler uyuşturucudur; etrafa bakıp fuhuş kapısını aralama!..

Kütahya ve Denizli'de AKP’li belediyelerin kadınlar hakkında cinsiyetçi ifadeler yer alan kitaplarının ardından, Gaziantep Şahinbey Belediyesi’nde de benzer bir olay yaşandı. İddialara göre AKP'li Şahinbey Belediyesi'nin dağıttığı 'Kadın ve Aile İlmihali' adlı kitapta, "Nişanlınızla el ele tutuşmayın”, “Evlatlıklar harama girer”, “Karşı cinse göz göze bakmak fuhşun başlangıcıdır” gibi ifadeler yer alıyor. Ayrıca kitapta, televizyon, dergi ve gazeteler 'uyuşturucu' olarak nitelendiriliyor.

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre Mehmet Paksu adlı yazar tarafından kaleme alınan kitapta, nişanlı çiftlere şu tavsiyede bulunuluyor:

"Nikah kıyılmadıkça nişanlılar, dinen birbirlerine yabancıdır. Kendisinden emin olmak kaydıyla erkek nişanlısının sadece el ve yüzüne bakabilir. Tokalaşma, elini tutma gibi hallerden uzak durun.

"Evlatlık bir yabancıdan farksızdır. Bunlar büyüyünce aile içinde bulundukları sürece, devamlı haramla yüz yüze bulunacaklardır.

Karşı cins, insanın gözüne iliştiği zaman, gözlerini ayırmadan bakıp durmamalı, başını çevirmelidir. Böylece şehvetle bakma sınırına da yaklaşmamış olur. Çünkü genellikle fuhuşun kapısı önce bakışla aralanır."

CHP'li Torun basın açıklaması yaptı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, AKP'li Şahinbey Belediyesi'nin "Kadın ve Aile İlmihali" kitapçığına ilişkin basın açıklaması yaptı. Torun'un yaptığı açıklamada "Belediye tarafından dağıtılan kitapta; kadınlarımıza, 'kamusal alanlara çıkma', 'taksiye binme', 'etrafa bakıp fuhuş kapısını aralama' denilmekte 'uyuşturucu' olduğu söylenerek kitap, gazetelerden uzak durması istenmektedir" ifadesini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un yaptığı açıklama şöyle:

"Kadınlara yönelik olumsuzlukların son derece arttığı ve kabul edilemez hale geldiği bir dönemde yaşıyoruz. Evlerinde, sokakta, minibüslerde, halk otobüslerinde gün geçmiyor ki kadınlarımız cahillikle beslenen bir erkek şiddetinin hedefi haline gelmesin. Bu tür saldırılar ve şiddetin niçin son dönemde bu derece arttığını anlamak istiyorsak, AKP iktidarının kadına bakış açısına ve uyguladığı politikalarına göz atmak yeterlidir. Merkezi yönetim, yerel yönetim farkı gözetilmeksizin AKP'nin iktidarda bulunduğu her yerden, ne yazık ki kadını ikincilleştiren, erkek egemen anlayışa boyun eğdirmek isteyen yaklaşım ve politikalar yükselmektedir.

Bu durumun en son örneği AKP'nin Gaziantep'in Şahinbey Belediye Başkanı olmuştur. Belediye tarafından dağıtılan 'Kadın ve Aile İlmihali' isimli kitapta; kadınlarımıza, 'kamusal alanlara çıkma', 'taksiye binme', etrafa bakıp 'fuhuş kapısını aralama' denilmekte, 'uyuşturucu' olduğu söylenerek kitap, gazetelerden uzak durması istenmektedir.

"Kimsenin kuşkusu olmasın; kadınlarımız bu karanlık orta çağ zihniyetine boyun eğmeyecektir. Ancak buradan bu karanlık politikalarda dahli olan tüm yetkilileri uyarıyoruz; bu bakış açısı ve politikalar, bir çok karanlık zihniyetin bulundukları yerden çıkarak, kadınlarımızın yaşamını zehir etmesine zemin hazırlamaktadır.

"O karanlık zihniyet yakın zamanda Mersin'de Özgecan'ın yaşamına kıydı, İstanbul'da genç bir hemşireyi kıyafetinden dolayı darp etti, daha dün Ankara'da bir halk otobüsü şoförü akşam saatlerinde evine gitmek için yalnız seyahat eden bir kadına karanlık bir sokakta tecavüz etti. Bu örnekler kadınlarımızın son dönemde yaşadığı olumsuzlukların bir kaç çarpıcı örneğidir; yara büyüktür.

"Bu nedenle, yerel yönetimlerden sorumlu kamu otoritesini, kamu arazilerini TÜRGEV ve benzeri yandaş dernek ve vakıflara tahsis etme gayretinden bir an için kafalarını kaldırmaya ve bu karanlık zihniyet hakkında soruşturma açmaya davet ediyorum. Ne kadınlarımız, ne de biz kadınları aşağılamaya ve köleleştirmeye çalışan bu karanlık kafa karşısında boyun eğmeyeceğiz."