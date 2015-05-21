AKP'li Belediye Meclis üyesine yumruklu saldırı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde AKP Belediye Meclis üyesi 34 yaşındaki Hasan Şencan iki kişinin yumruklu saldırısı ile yaralandı.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Armutalan Mahallesi Yeni Datça Yolu'ndan bulunan bir işyerinin önünde meydana geldi. Aralarında daha önceden husumet olduğu öne sürülen 2 kişi Marmaris Belediyesi AKP Meclis üyesi Hasan Şencan'a saldırdı. Şencan saldırı ardından baş ve bacağından yaralandı. Saldırganlar hızla uzaklaşırken, olayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahale ardından Şencan ambulansla Özel Ahu Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Şencan'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olayın duyulması üzerine, Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel, Muğla İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, Marmaris Emniyet Müdürü Ertan Sarıkaya, AKP Marmaris İlçe Başkanı Hasan Engin, Marmaris Belediye AKP Meclis üyeleri, partililer, oda başkanları, sivil toplum örgütü temsilcileri ve akrabaları Özel Ahu Hastanesi'ne geldi. İlçe Kaymakamı Celalettin Yüksel ve Muğla İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya olayla ilgili bilgi aldı.



Saldırganlar, polis ekibi tarafından Marmaris-Muğla Karayolu'nun 25'inci kilometresindeki Gökova Dörtyol Kavşağı'nda yakalandı. Gözaltına alınarak polis merkezine götürülen ve kimlikleri açıklanmayan saldırganların adliyeye sevk edileceği belirtildi. Saldırının siyasi olmadığı, daha önceki bir tartışmanın devamı olduğu ifade edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.