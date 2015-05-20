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AKP'li belediye başkanına silahlı saldırı!

Bursa'nın merkez Gürsu ilçesinin belediye başkanı Cüneyt Yıldız ağır yaralı

20 Mayıs 2015 19:51

Bursa’nın merkez Gürsü ilçesinde AKP'li Belediye Başkanı Cüneyt Yıldız, korumasıyla birlikte makamında silahlı saldırıya uğradı. Belediye Başkanı Cüneyt Yıldız saldırıda ağır yaralandı. Başkan Yıldız ile koruması, Bursa Şevket Yılmaz Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.

Saat 15.00 sıralarında meydana gelen olayda, belediyede zabıta görevlisi olduğu belirtilen ancak kimliği açıklanmayan saldırgan, başkanlık makamına girip silahını peş peşe ateşledi. Başkan Cüneyt Yıldız ile eski uzman çavuş olan koruması ağır yaralanırken, saldırgan kaçtı.

Polis ekipleri, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

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