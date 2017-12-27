AKP'li Belde Başkanı: Dil ile haykırılmasa da hilafet gelmiştir

AKP’li yerel yönetici Bülent Gültekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Afrika gezisiyle birlikte hilafetin geldiğini iddia etti.

OdaTV’de yer alan habere göre, Yalova’nın Çınarcık ilçesine bağlı Teşvikiye Beldesi’nin AKP’li Belde Başkanı Gültekin, Facebook'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Sudan ziyaretinden bir afişi paylaştı ve "Vallahi dil ile haykırılmasa da hilafet gelmiştir arkadaş” yorumunda bulundu.

"Hak er geç batılı yenecektir"

Yalova’dan yayın yapan Revizyon gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Hakan Korkmaz’ın paylaşımıyla ilgili sorularını yanıtlayan Gültekin, “Hilafet konusundaki düşüncem, bir Müslüman olarak yıllar önce okuduğum bir hadisten kaynaklanıyor. Üç gün halifesiz yaşamanın bir Müslüman için uygun olmadığı caiz olmadığını hatta bunu araştırdığımda peygamberimizin ölümünden üç gün sonra halife seçimi yapılmış. Bu önemli bir şey. Bu konudaki düşüncem eskiden olduğu gibi yine aynı. Hak er geç batılı yenecektir. Bir lider, bir önder topluluk gelecektir, ben onun mesajını vermek istedim.”

"Hilafet yakıştırılmıştır, bu giderek artacaktır"

Gültekin, “Hilafet gelmeli midir sizce? Bu paylaşımdan kastınız bu mudur?” sorusuna da şu yanıtı verdi:

“Tabii tabii ben bunu kastettim yani Cumhurbaşkanımızın bir sonraki ziyareti yanlış hatırlamıyorsam Çad’a olacak. Aynı görüntüyü de muhtemelen orada da göreceğiz. Ben İslam dünyasının bir bütün olarak Türkiye’yi önder olarak seçtiğine inanıyorum. Yani bu şahıs olarak değil. Hilafet yakıştırılmıştır, bu giderek artacaktır, benim düşüncem budur. Ben bu konuda yaptığım paylaşımın çok da sakıncalı olduğunu düşünmüyorum.”