AKP'li yönetici: Cumhurbaşkanımız o kadar büyük bir insan ki, Allah tarafından gönderilmiş

AKP Genel Merkez Kadın Kolları Yerel Yönetimler Başkanı Belma Erdoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Allah tarafından gönderildiğini ve ‘ümmetin umudu’ olduğunu söyledi.

Kahramankazan AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı 5'inci Olağan Kongresi’nde konuşan Erdoğan, bugüne kadar partide görev yapan herkese teşekkür ederek, "15 Temmuz gecesi vatanı ve milleti için sokaklara dökülüp, canını feda etmiş, sağlığını kaybetmiş tüm kardeşlerimize, erkek- kadın ayırt etmeksizin sokaklara dökülen, özellikle de Kahramankazan'da bulunanlara çok çok teşekkür ediyorum. Allah, sizlerden razı olsun" ifadelerini kullandı.

"Bu memleket, bu şekilde devam ettikçe hiçbir kuvvet sarsamayacaktır” diyen Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bizim Cumhurbaşkanımız, o kadar büyük bir insan ki Allah tarafından gönderilmiş, bu ümmetin umudu olan bir insan. Bizim onun peşinden gitmekten, onun yolunda hizmet etmekten başka bir yolumuz var mı acaba? Olamaz, olmamalı da zaten. Bakın, bana çoğu kimseler soruyorlar; 'Sen iş aramıyorsun, aş aramıyorsun, işin gücün var, çocuğun büyümüş. Neden oradasın?' İşte ben, küçücük çocukların geleceği için yola çıktım. Evet, iş aramıyorum, aş aramıyorum; ama bu liderimin peşinde koşturmaktan şeref duyuyorum."