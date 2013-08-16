Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'a yumruklu saldırı

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde düzenlenen "50. Ulusal 24. Uluslararası Hacı Bektaş-ı Veli Anma Kültür ve Sanat Etkinlikleri"ne katılan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, konuşması sırasında saldırıya uğradı. Bozdağ kürsüden indikten sonra bir anda ortalık karıştı. Korumalar araya girdi, arbede kısa sürdü.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, konuşması sırasında protesto edildi. Bozdağ kürsüden indikten sonra da Hüseyin Satı aldı saldırgan, "Neden buraya geldin" diyerek Bozdağ'a yumruk attı.

Bazı vatandaşlar da konuşması süresince Bozdağ’ı protesto etti. Bazı izleyicilerin ise Türk Bayrağı ve Atatürk posteriyle Başbakan Yardımcısı’nı protesto ettiği görüldü.

İşte Bozdağ'ın açıklamaları:

"Hacıbektaş’ı Veli’yi anlama etkinlikleri bizim onu daha iyi anlamamıza ve onun asırları delerek bugünlere yansıyan aydınlığında yürümemize büyük katkı sağlayacaktır

Alevi Bektaşi kültürü Ortaasya’dan Anadolu’ya süzülüp gelen eşsiz zenginliklerimizden biridir. Bütün yaratılanlara da sevgiyle, merhametle davranmak Anadolumuz’dan Balkanlar’a uzanan hoşgörü iklimine önemli katkılar sağlamıştır.

Bu yolda öfke ayrılık-gayrılık, senlik-benlik kavgası yoktur. Birlik beraberlik vardır."

Konuşma sonrası arbede

"Pek çok Hacı Bektaş-ı Veli dostlarının taleplerini hayata geçirmek konusunda Sayın Başbakanımızın talimatıyla bir çalışma başladı. Önümüzdeki günlerde adımlarımızı kamuoyumuzla paylaşacağız."

Bozdağ, bu sözlerinin ardından kürsüden inip oturacağı yere doğru ilerlerken arbede yaşandı. Korumalar, Bozdağ’a saldırmak isteyen bir kişiyi etkisiz hale getirdi.

Bekir Bozdağ’ın ardından kürsüye çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise şöyle konuştu:

Sayın başkanımız Hacı Bektaş-ı Veli’nin bir sözünü asmış, “İncinsen de incitme” diyor. Kimseyi incitmeyelim. Sevgiyi, hoşgörüyü bu topraklara getirenler Ynus Emreler’dir Mevlanalar’dır. Hacı Bektaşı Velilerdir. Burada insan sevgisi insanların yüreklerindedir. Hacı Bektaşı Veli’nin bu sözünü sakın unutmayalım: “İncinsen de incitmeyin. Hacı Bektaşı Veli’nin mekanında öfke yoktur sevgi vardır.